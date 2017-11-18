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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Барселона
Леганес - Барселона: обзор матча 18 ноября 2017
Леганес
18.11.2017, суббота, 18:15
Испания. Примера, 12 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
28'
Л. Суарес
60'
Л. Суарес
90'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Барселона
90'
ГОЛ! 0:3!
Паулиньо
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Д. Сиовас
72'
60'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
53'
Желтая карточка
Л. Суарес
29'
Желтая карточка
Ж. Пике
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
8
Александер Шимановски
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
18
Габриэл
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-4-2
25
Куэльяр
15
Рико
6
Муньос
22
Сиовас
2
Сальдуа
8
Шимановски
14
Эрасо
18
Габриэл
21
Перес
39
Амрабат
25
Эль-Жар
4-3-1-2
1
тер Стеген
27
Семеду
14
Умтити
3
Пике
18
Альба
8
Иньеста
5
Бускетс
11
Ракитич
10
Месси
9
Алькасер
9
Суарес
Остались в запасе
Леганес
Барселона
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Леганес - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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