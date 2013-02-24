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    Марио - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Марио
    Фамилия Альварес
    Команда Сарагоса
    Состав Основной
    Родной город Тенерифе
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 февраля 1982 (41 год)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 20 1 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2013 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Бетис (Севилья)
    12.05.2013 1' -70' Бетис (Севилья) 1:0 Сельта (Виго)
    05.05.2013 1' -90' Барселона (Барселона) 4:2 Бетис (Севилья)
    29.04.2013 55' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    05.04.2013 1' -46' Гранада (Гранада) 1:5 Бетис (Севилья)
    01.04.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    17.03.2013 1' -90' Валенсия (Валенсия) 3:0 Бетис (Севилья)
    09.03.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Осасуна (Памплона)
    03.03.2013 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:3 Бетис (Севилья)
    24.02.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 3:0 Малага (Малага)
    28'
    17.02.2013 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:0 Бетис (Севилья)
    12.02.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    22.01.2013 1' -46' Бетис (Севилья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    13.01.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Леванте (Валенсия)
    05.01.2013 1' -90' Сарагоса (Сарагоса) 1:2 Бетис (Севилья)
    22.12.2012 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    47'
    18.12.2012 1' -90' Сельта (Виго) 0:1 Бетис (Севилья)
    19.11.2012 1' -48' Севилья (Севилья) 5:1 Бетис (Севилья)
    10.11.2012 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Гранада (Гранада)
    27.10.2012 1' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    06.10.2012 1' -88' Бетис (Севилья) 2:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    54' 88'
    29.09.2012 1' -90' Малага (Малага) 4:0 Бетис (Севилья)
    26.09.2012 1' -90' Бетис (Севилья) 2:4 Атлетико (Мадрид)
    22.09.2012 1' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    17.09.2012 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Бетис (Севилья)
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