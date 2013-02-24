Марио - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тенерифе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тенерифе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|20
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2013
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|12.05.2013
|1' -70'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Сельта (Виго)
|05.05.2013
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:2
|Бетис (Севилья)
|29.04.2013
|55' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|05.04.2013
|1' -46'
|Гранада (Гранада)
|1:5
|Бетис (Севилья)
|01.04.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|17.03.2013
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Бетис (Севилья)
|09.03.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Осасуна (Памплона)
|03.03.2013
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:3
|Бетис (Севилья)
|24.02.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|Малага (Малага)
|28'
|17.02.2013
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|12.02.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|22.01.2013
|1' -46'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|13.01.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|05.01.2013
|1' -90'
|Сарагоса (Сарагоса)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|22.12.2012
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|47'
|18.12.2012
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|19.11.2012
|1' -48'
|Севилья (Севилья)
|5:1
|Бетис (Севилья)
|10.11.2012
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Гранада (Гранада)
|27.10.2012
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|06.10.2012
|1' -88'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|54' 88'
|29.09.2012
|1' -90'
|Малага (Малага)
|4:0
|Бетис (Севилья)
|26.09.2012
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:4
|Атлетико (Мадрид)
|22.09.2012
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|17.09.2012
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Бетис (Севилья)