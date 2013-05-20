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Марио
Статистика
Марио - статистика
Завершил карьеру
2 февраля 1982 (44), Тенерифе
#3 | Защитник
178 см | 72 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
20
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Мальорка
1 : 0
20.05.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1 : 0
12.05.2013
Сельта
1' - 70'
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
4 : 2
05.05.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1 : 1
29.04.2013
Депортиво
55' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
1 : 5
05.04.2013
Бетис
1' - 46'
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
0 : 0
01.04.2013
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
3 : 0
17.03.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2 : 1
09.03.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
3 : 3
03.03.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
3 : 0
24.02.2013
Малага
1' - 90'
28'
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
1 : 0
17.02.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
0 : 0
12.02.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 1
22.01.2013
Атлетик
1' - 46'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2 : 0
13.01.2013
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Сарагоса
1 : 2
05.01.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1 : 2
22.12.2012
Мальорка
1' - 90'
47'
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0 : 1
18.12.2012
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
5 : 1
19.11.2012
Бетис
1' - 48'
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
1 : 2
10.11.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1 : 0
27.10.2012
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
2 : 0
06.10.2012
Реал Сосьедад
1' - 88'
54'
88'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
4 : 0
29.09.2012
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
2 : 4
26.09.2012
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
1 : 0
22.09.2012
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
0 : 1
17.09.2012
Бетис
1' - 90'
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