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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Бетис
Барселона - Бетис: обзор матча 05 мая 2013
Барселона
05.05.2013, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
4 : 2
Завершен
Бетис
8'
А. Санчес
56'
Д. Вилья
60'
Л. Месси
72'
Л. Месси
3'
Д. Пабон
40'
Р. Перес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Бетис
Замена
С. Бускетс
️️️️
А. Сонг
86'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Санчес
77'
ГОЛ! 4:2!
Л. Месси
Пас отдал
А. Санчес
72'
69'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
Н. Игьебор
68'
Травма
Н. Игьебор
62'
Замена
А. Вадильо
️️️️
С. Севилья
ГОЛ! 3:2!
Л. Месси
60'
Замена
Л. Месси
️️️️
Д. Вилья
57'
ГОЛ! 2:2!
Д. Вилья
Пас отдал
Д. Алвес
56'
55'
Желтая карточка
Р. Перес
46'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
Х. Молина
Желтая карточка
Адриано
43'
40'
ГОЛ! 1:2!
Р. Перес
Пас отдал
Н. Игьебор
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Пас отдал
А. Иньеста
8'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пабон
Пас отдал
Х. Молина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Адриано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
7
Давид Вилья
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Бетис
13
Адриан
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
24
Рубен Кастро
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ОП
21
Рубен Перес
ОП
40
Носа Игьебор
ЦП
11
Дорлан Пабон
ПВ
19
Хорхе Молина
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Барселона
13
Ойер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Бетис
31
Фабри
ВР
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
3
Франсиско Варела
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Пинто
18
Альба
3
Адриано
3
Пике
10
Алвес
8
Сонг
6
Хави
8
Иньеста
37
Тельо
7
Вилья
4
Санчес
4-2-1-2-1
13
Адриан
2
Чика
4
Амайя
3
Марио
3
Мартинес
8
Севилья
21
Перес
40
Игьебор
11
Пабон
24
Кастро
19
Молина
8
Сонг
5
Бускетс
5
Бускетс
8
Сонг
4
Санчес
6
Алькантара
6
Алькантара
4
Санчес
7
Вилья
10
Месси
10
Месси
7
Вилья
19
Молина
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
19
Молина
8
Севилья
14
Вадильо
14
Вадильо
8
Севилья
40
Игьебор
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
40
Игьебор
Остались в запасе
Барселона
Бетис
13
Ойер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
31
Фабри
ВР
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
3
Франсиско Варела
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
3
Франсиско Варела
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Барселона - Бетис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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