Никита Усов - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Усов
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 августа 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Усов
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 августа 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мордовия (мол)
|24
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2016
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|30.04.2016
|62' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|22.04.2016
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|15.04.2016
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|08.04.2016
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|02.04.2016
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|19.03.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:3
|Мордовия (мол) (Саранск)
|13.03.2016
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|05.03.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|10'
|03.12.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|27.11.2015
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|32'
|21.11.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|06.11.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|30.10.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|23.10.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|19.10.2015
|58' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|27.09.2015
|90' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|19.09.2015
|90' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|13.09.2015
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Мордовия (мол) (Саранск)
|22.08.2015
|1' -45'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|16.08.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|06.08.2015
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|01.08.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|24.07.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|18.07.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Локомотив (мол) (Москва)