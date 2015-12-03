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    Никита Усов - статистика

    #42 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Усов
    Команда Мордовия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 августа 1994 (28 лет)
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия (мол) 24 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2016 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 0:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    30.04.2016 62' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:3 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    22.04.2016 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    15.04.2016 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 2:3 Амкар (мол) (Пермь)
    08.04.2016 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 4:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    02.04.2016 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    19.03.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:3 Мордовия (мол) (Саранск)
    13.03.2016 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 0:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    05.03.2016 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 2:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    10'
    03.12.2015 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    27.11.2015 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    32'
    21.11.2015 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    06.11.2015 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    30.10.2015 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    23.10.2015 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 2:3 Академия Кубань (Краснодар)
    19.10.2015 58' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 4:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    03.10.2015 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 0:3 Спартак М (мол) (Москва)
    27.09.2015 90' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    19.09.2015 90' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    13.09.2015 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Мордовия (мол) (Саранск)
    22.08.2015 1' -45' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    16.08.2015 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    06.08.2015 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    01.08.2015 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 3:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    24.07.2015 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 3:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    18.07.2015 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:0 Локомотив (мол) (Москва)
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