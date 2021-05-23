Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пабло Эрнандес - статистика

Завершил карьеру
11 апреля 1985 (41), Кастельон
#19 | Полузащитник
173 см | 67 кг
Испания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лидс
14
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лидс
3 : 1
23.05.2021
Вест Бромвич
1' - 70'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Саутгемптон
0 : 2
18.05.2021
Лидс
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лидс
3 : 1
08.05.2021
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брайтон
2 : 0
01.05.2021
Лидс
79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Лидс
0 : 0
25.04.2021
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лидс
1 : 1
19.04.2021
Ливерпуль
86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
1 : 2
10.04.2021
Лидс
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2 : 1
03.04.2021
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0 : 1
27.02.2021
Астон Вилла
71' - 90'
84'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
3 : 0
23.02.2021
Саутгемптон
74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
19.02.2021
Лидс
66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
4 : 2
14.02.2021
Лидс
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лидс
1 : 2
03.02.2021
Эвертон
78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер
1 : 3
31.01.2021
Лидс
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл
1 : 2
26.01.2021
Лидс
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0 : 1
16.01.2021
Брайтон
67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
3 : 0
02.01.2021
Лидс
65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Бромвич
0 : 5
29.12.2020
Лидс
70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
1 : 0
27.12.2020
Бернли
59' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
6 : 2
20.12.2020
Лидс
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лидс
5 : 2
16.12.2020
Ньюкасл
82' - 90'
85, 88'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
1 : 2
11.12.2020
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 4
02.11.2020
Лестер
1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Астон Вилла
0 : 3
23.10.2020
Лидс
79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лидс
0 : 1
19.10.2020
Вулверхэмптон
75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ливерпуль
4 : 3
12.09.2020
Лидс
1' - 62'
Главные новости
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
1
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
5
РПЛ. «Рубин» спас ничью с «Родиной» – 1:1
20:26
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
20:25
78
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
В «ПСЖ» выбрали двух кандидатов для продвижения на «Золотой мяч»
19:27
1
Орлов сказал, что ему не нравится в «Краснодаре»
18:56
10
Мбаппе – игроку «Эльче»: «Сын шлюхи, я срал на твою мать»
18:30
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+