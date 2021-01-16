Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Брайтон
Лидс - Брайтон: обзор матча 16 января 2021
Лидс
16.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Брайтон
17'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Брайтон
81'
Замена
Д. Проппер
️️️️
Н. Мопе
Замена
И. Поведа
️️️️
Рафинья
75'
73'
Замена
П. Тау
️️️️
Л. Троссард
71'
Желтая карточка
А. Уэбстер
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Э. Алиоски
67'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Родриго
62'
62'
Замена
И. Биссума
️️️️
А. Мак Аллистер
Желтая карточка
Л. Эйлинг
42'
17'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мопе
Пас отдал
А. Мак Аллистер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Родриго
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Лидс
1
Элия Каприле
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Брайтон
28
Кристиан Уолтон
ВР
6
Макс Сандерс
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Касилья
12
Эйлинг
6
Купер
4
Стрейк
7
Алиоски
15
Даллас
43
Клих
11
Харрисон
45
Бэмфорд
11
Рафинья
19
Родриго
3-2-2-1-2
97
Санчес
33
Берн
5
Данк
4
Уэбстер
4
Уайт
34
Велтман
10
Мак Аллистер
13
Гросс
7
Мач
11
Мопе
19
Троссард
7
Алиоски
19
Эрнандес
19
Эрнандес
7
Алиоски
11
Рафинья
99
Поведа
99
Поведа
11
Рафинья
19
Родриго
19
Робертс
19
Робертс
19
Родриго
19
Троссард
10
Тау
10
Тау
19
Троссард
10
Мак Аллистер
28
Биссума
28
Биссума
10
Мак Аллистер
11
Мопе
24
Проппер
24
Проппер
11
Мопе
Остались в запасе
Лидс
Брайтон
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Элия Каприле
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
9
Анди Зекири
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
6
Макс Сандерс
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
28
Кристиан Уолтон
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Элия Каприле
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Остались в запасе
9
Анди Зекири
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
6
Макс Сандерс
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
28
Кристиан Уолтон
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Лидс - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
Новости команд
Все
Лидс
Брайтон
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+