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Вулверхэмптон - Лидс
Вулверхэмптон - Лидс: обзор матча 19 февраля 2021
Вулверхэмптон
19.02.2021, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
64'
И. Мелье (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Лидс
Желтая карточка
П. Нету
90'
+1
Замена
Ф. Силва
️️️️
В. Жозе
87'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Маршал
82'
81'
Замена
Э. Алиоски
️️️️
М. Клих
81'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Д. Харрисон
66'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Д. Шеклтон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Мелье
64'
Замена
Маршал
️️️️
Х. Кастро
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
17
Кастро
15
Коди
29
Сайсс
27
Семеду
8
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
7
Нету
12
Виллиан Жозе
4-2-1-3
30
Мелье
15
Даллас
4
Стрейк
12
Эйлинг
6
Купер
16
Шеклтон
43
Клих
11
Харрисон
45
Бэмфорд
19
Робертс
11
Рафинья
17
Кастро
21
Маршал
21
Маршал
17
Кастро
Маршал
21
Айт Нури
21
Айт Нури
Маршал
12
Виллиан Жозе
21
Силва
21
Силва
12
Виллиан Жозе
43
Клих
7
Алиоски
7
Алиоски
43
Клих
16
Шеклтон
19
Эрнандес
19
Эрнандес
16
Шеклтон
11
Харрисон
11
Кошта
11
Кошта
11
Харрисон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Лидс
17
Витинья
ЦП
8
Оуэн Отасови
ОП
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
17
Витинья
ЦП
8
Оуэн Отасови
ОП
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Остались в запасе
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Вулверхэмптон - Лидс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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