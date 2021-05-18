Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Лидс
Саутгемптон - Лидс: обзор матча 18 мая 2021
Саутгемптон
18.05.2021, вторник, 20:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 2
Завершен
Лидс
73'
П. Бэмфорд
90+5'
Т. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Лидс
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Т. Робертс
79'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Родриго
Замена
И. Диалло
️️️️
Т. Уолкотт
79'
73'
ГОЛ! 0:1!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Родриго
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Н. Телла
71'
67'
Желтая карточка
П. Стрейк
56'
Желтая карточка
С. Даллас
46'
Замена
П. Стрейк
️️️️
К. Филлипс
46'
Замена
Г. Берарди
️️️️
Д. Льоренте
Замена
Д. Ингс
️️️️
Ч. Адамс
46'
34'
Желтая карточка
К. Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
11
Уилл Ферри
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
4-2-3-1
29
МакКарти
5
Стивенс
23
Вестергор
22
Салису
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
12
Дженепо
32
Уолкотт
23
Телла
19
Адамс
3-3-2-2
1
Касилья
15
Даллас
6
Купер
3
Льоренте
12
Эйлинг
27
Филлипс
7
Алиоски
11
Рафинья
11
Харрисон
45
Бэмфорд
19
Родриго
32
Уолкотт
27
Диалло
27
Диалло
32
Уолкотт
23
Телла
27
Редмонд
27
Редмонд
23
Телла
19
Адамс
28
Ингс
28
Ингс
19
Адамс
27
Филлипс
4
Стрейк
4
Стрейк
27
Филлипс
3
Льоренте
28
Берарди
28
Берарди
3
Льоренте
19
Родриго
19
Робертс
19
Робертс
19
Родриго
Остались в запасе
Саутгемптон
Лидс
11
Уилл Ферри
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
47
Джек Дженкинс
ЦП
30
Илан Мелье
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
11
Уилл Ферри
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Дженкинс
ЦП
30
Илан Мелье
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Саутгемптон - Лидс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Лидс
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+