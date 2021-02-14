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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Лидс
Арсенал - Лидс: обзор матча 14 февраля 2021
Арсенал
14.02.2021, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
4 : 2
Завершен
Лидс
13'
П. Обамеянг
41'
П. Обамеянг (П)
45'
Э. Бельерин
47'
П. Обамеянг
58'
П. Стрейк
69'
Э. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Лидс
90'
+6
Желтая карточка
С. Даллас
Замена
Р. Холдинг
️️️️
Д. Себальос
89'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
М. Эдегор
78'
70'
Желтая карточка
П. Стрейк
69'
ГОЛ! 4:2!
Э. Кошта
Пас отдал
Т. Робертс
Замена
Виллиан
️️️️
Э. Смит-Роу
62'
58'
ГОЛ! 4:1!
П. Стрейк
Пас отдал
Рафинья
ГОЛ! 4:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Э. Смит-Роу
47'
46'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Д. Харрисон
46'
Замена
Т. Робертс
️️️️
М. Клих
ГОЛ! 3:0!
Э. Бельерин
Пас отдал
Д. Себальос
45'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Обамеянг
41'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Джака
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Арсенал
13
Мэтью Райан
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лено
2
Бельерин
4
Луис
6
Габриэль
21
Соареш
34
Джака
25
Себальос
32
Смит-Роу
8
Эдегор
7
Сака
7
Обамеянг
3-2-2-1-2
30
Мелье
6
Купер
12
Эйлинг
4
Стрейк
15
Даллас
7
Алиоски
43
Клих
16
Шеклтон
11
Харрисон
45
Бэмфорд
11
Рафинья
32
Смит-Роу
10
Виллиан
10
Виллиан
32
Смит-Роу
25
Себальос
6
Холдинг
6
Холдинг
25
Себальос
8
Эдегор
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
8
Эдегор
43
Клих
19
Робертс
19
Робертс
43
Клих
11
Харрисон
11
Кошта
11
Кошта
11
Харрисон
Остались в запасе
Арсенал
Лидс
13
Мэтью Райан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Арсенал - Лидс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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