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Манчестер Сити - Лидс
Манчестер Сити - Лидс: обзор матча 10 апреля 2021
Манчестер Сити
10.04.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Лидс
76'
Ф. Торрес
42'
С. Даллас
90+1'
С. Даллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Лидс
90'
+7
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
Фернандиньо
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
С. Даллас
Пас отдал
Э. Алиоски
Желтая карточка
Б. Силва
83'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Б. Силва
76'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Б. Менди
74'
66'
Желтая карточка
Э. Алиоски
63'
Замена
Р. Кох
️️️️
Т. Робертс
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Н. Аке
58'
45'
+3
Замена
П. Стрейк
️️️️
П. Бэмфорд
45'
+1
Красная карточка
Л. Купер
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Даллас
Пас отдал
П. Бэмфорд
Желтая карточка
Н. Аке
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
11
Рафинья
ПВ
11
Элдер Кошта
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
3-2-1-3-1
31
Эдерсон
23
Менди
6
Стоунз
15
Аке
47
Зинченко
2
Канселу
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
20
Силва
14
Торрес
9
Жезус
3-3-2-2
30
Мелье
15
Даллас
6
Купер
3
Льоренте
12
Эйлинг
27
Филлипс
7
Алиоски
11
Кошта
11
Рафинья
45
Бэмфорд
19
Робертс
23
Менди
47
Фоден
47
Фоден
23
Менди
15
Аке
20
Гюндоган
20
Гюндоган
15
Аке
45
Бэмфорд
4
Стрейк
4
Стрейк
45
Бэмфорд
19
Робертс
4
Кох
4
Кох
19
Робертс
11
Рафинья
16
Шеклтон
16
Шеклтон
11
Рафинья
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лидс
1
Зак Стеффен
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Кико Касилья
ВР
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Зак Стеффен
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Манчестер Сити - Лидс
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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