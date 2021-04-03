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Лидс - Шеффилд Юнайтед
Лидс - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 03 апреля 2021
Лидс
03.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
12'
Д. Харрисон
49'
Ф. Ягиелка (АГ)
45+2'
Б. Осборн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Шеффилд Юнайтед
Замена
Р. Кох
️️️️
С. Даллас
90'
+3
Желтая карточка
Родриго
85'
Замена
М. Клих
️️️️
Т. Робертс
82'
77'
Замена
Д. Иган
️️️️
О. МакБарни
73'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Д. Богль
Замена
Родриго
️️️️
П. Бэмфорд
65'
65'
Замена
О. Бурк
️️️️
О. Норвуд
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Ягиелка
49'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Б. Осборн
45'
Замена
И. Ампаду
️️️️
Д. Балдок
43'
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
ГОЛ! 1:0!
Д. Харрисон
Пас отдал
Рафинья
12'
4'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
11
Рафинья
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Элдер Кошта
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
3-3-2-2
30
Мелье
15
Даллас
3
Льоренте
6
Купер
7
Алиоски
27
Филлипс
12
Эйлинг
11
Харрисон
11
Рафинья
19
Робертс
45
Бэмфорд
4-4-2
32
Рэмсдейл
32
Балдок
2
Богль
19
Ягиелка
3
Стивенс
6
Ландстрем
10
Норвуд
13
Флек
23
Осборн
9
МакБарни
17
МакГолдрик
15
Даллас
4
Кох
4
Кох
15
Даллас
19
Робертс
43
Клих
43
Клих
19
Робертс
45
Бэмфорд
19
Родриго
19
Родриго
45
Бэмфорд
32
Балдок
4
Ампаду
4
Ампаду
32
Балдок
9
МакБарни
15
Иган
15
Иган
9
МакБарни
10
Норвуд
7
Бурк
7
Бурк
10
Норвуд
2
Богль
10
Брюстер
10
Брюстер
2
Богль
Остались в запасе
Лидс
Шеффилд Юнайтед
1
Кико Касилья
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Элдер Кошта
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
7
Илиман Ндиайе
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Элдер Кошта
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
Остались в запасе
7
Илиман Ндиайе
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Лидс - Шеффилд Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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