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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Ливерпуль
Лидс - Ливерпуль: обзор матча 19 апреля 2021
Лидс
19.04.2021, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
87'
Д. Льоренте
31'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Ливерпуль
ГОЛ! 1:1!
Д. Льоренте
Пас отдал
Д. Харрисон
87'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Т. Робертс
86'
81'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Жота
Замена
М. Клих
️️️️
Э. Алиоски
79'
71'
Замена
М. Салах
️️️️
С. Мане
Замена
И. Поведа
️️️️
Э. Кошта
67'
39'
Желтая карточка
Р. Фирмино
Желтая карточка
Э. Алиоски
37'
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
С. Даллас
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Стюарт Даллас
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
4-1-1-2-2
30
Мелье
7
Алиоски
3
Льоренте
4
Стрейк
12
Эйлинг
27
Филлипс
15
Даллас
11
Харрисон
11
Кошта
19
Робертс
45
Бэмфорд
3-1-3-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
5
Кабак
3
Робертсон
6
Фабиньо
20
Милнер
23
Вейналдум
6
Алькантара
20
Жота
10
Мане
9
Фирмино
7
Алиоски
43
Клих
43
Клих
7
Алиоски
19
Робертс
19
Эрнандес
19
Эрнандес
19
Робертс
11
Кошта
99
Поведа
99
Поведа
11
Кошта
20
Жота
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
20
Жота
10
Мане
10
Салах
10
Салах
10
Мане
Остались в запасе
Лидс
Ливерпуль
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Лидс - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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