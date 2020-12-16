Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Ньюкасл
Лидс - Ньюкасл: обзор матча 16 декабря 2020
Лидс
16.12.2020, среда, 21:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
5 : 2
Завершен
Ньюкасл
35'
П. Бэмфорд
61'
Родриго
77'
С. Даллас
85'
Э. Алиоски
88'
Д. Харрисон
26'
Д. Хендрик
65'
К. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Ньюкасл
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
М. Клих
89'
ГОЛ! 5:2!
Д. Харрисон
Пас отдал
П. Эрнандес
88'
ГОЛ! 4:2!
Э. Алиоски
Пас отдал
П. Эрнандес
85'
Замена
Т. Робертс
️️️️
П. Бэмфорд
84'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Родриго
82'
ГОЛ! 3:2!
С. Даллас
Пас отдал
М. Клих
77'
75'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Р. Фрейзер
74'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Жоэлинтон
Желтая карточка
Рафинья
67'
65'
ГОЛ! 2:2!
К. Кларк
Пас отдал
Р. Фрейзер
62'
Замена
Э. Крафт
️️️️
Д. Хендрик
ГОЛ! 2:1!
Родриго
Пас отдал
Д. Харрисон
61'
50'
Желтая карточка
А. Хэйден
Желтая карточка
К. Филлипс
48'
Желтая карточка
М. Клих
37'
ГОЛ! 1:1!
П. Бэмфорд
35'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хендрик
Пас отдал
К. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-1-1-1-3
30
Мелье
7
Алиоски
12
Эйлинг
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
11
Рафинья
19
Родриго
45
Бэмфорд
2-4-3-1
1
Дарлоу
26
Кларк
6
Фернандес
18
Льюис
29
Хендрик
8
Лонгстафф
14
Хэйден
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
10
Фрейзер
13
Уилсон
43
Клих
16
Шеклтон
16
Шеклтон
43
Клих
19
Родриго
19
Эрнандес
19
Эрнандес
19
Родриго
45
Бэмфорд
19
Робертс
19
Робертс
45
Бэмфорд
10
Фрейзер
10
Альмирон
10
Альмирон
10
Фрейзер
29
Хендрик
17
Крафт
17
Крафт
29
Хендрик
7
Жоэлинтон
34
Гэйл
34
Гэйл
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Лидс
Ньюкасл
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
99
Иан Поведа
ЦФ
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Лидс - Ньюкасл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
Новости команд
Все
Лидс
Ньюкасл
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+