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Лидс - Тоттенхэм
Лидс - Тоттенхэм: обзор матча 08 мая 2021
Лидс
08.05.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 1
Завершен
Тоттенхэм
13'
С. Даллас
42'
П. Бэмфорд
84'
Родриго
25'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Тоттенхэм
Замена
К. Филлипс
️️️️
М. Клих
90'
ГОЛ! 3:1!
Родриго
Пас отдал
Рафинья
84'
80'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Д. Ло Чельсо
Замена
Родриго
️️️️
П. Бэмфорд
79'
68'
Желтая карточка
Л. Моура
67'
Замена
Л. Моура
️️️️
Г. Бэйл
67'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Д. Алли
61'
Желтая карточка
С. Регилон
Замена
Рафинья
️️️️
Т. Робертс
58'
Желтая карточка
Р. Кох
51'
ГОЛ! 2:1!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Э. Алиоски
42'
25'
ГОЛ! 1:1!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Алли
ГОЛ! 1:0!
С. Даллас
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
15
Стюарт Даллас
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Джек Харрисон
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Деле Алли
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
3-2-2-1-2
30
Мелье
3
Льоренте
4
Стрейк
4
Кох
7
Алиоски
12
Эйлинг
15
Даллас
43
Клих
11
Харрисон
19
Робертс
45
Бэмфорд
4-1-3-2
1
Льорис
92
Орье
23
Алдервейрелд
15
Дайер
3
Регилон
23
Хейбьерг
18
Бэйл
20
Ло Чельсо
7
Сон
9
Кейн
8
Алли
43
Клих
27
Филлипс
27
Филлипс
43
Клих
19
Робертс
11
Рафинья
11
Рафинья
19
Робертс
45
Бэмфорд
19
Родриго
19
Родриго
45
Бэмфорд
20
Ло Чельсо
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
8
Алли
9
Ламела
9
Ламела
8
Алли
18
Бэйл
7
Моура
7
Моура
18
Бэйл
Остались в запасе
Лидс
Тоттенхэм
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ПВ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Райан Мэйсон
Статистика матча Лидс - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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