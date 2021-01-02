Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Лидс
Тоттенхэм - Лидс: обзор матча 02 января 2021
Тоттенхэм
02.01.2021, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Лидс
29'
Г. Кейн (П)
43'
Х. Сон
50'
Т. Алдервейрелд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Лидс
Вторая желтая
М. Доэрти
90'
+2
89'
Желтая карточка
К. Филлипс
Замена
К. Винисиус
️️️️
Г. Кейн
87'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
85'
Замена
Л. Моура
️️️️
Т. Н'Домбеле
78'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Г. Уинкс
76'
65'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Родриго
Желтая карточка
М. Доэрти
64'
64'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Э. Алиоски
61'
Замена
И. Поведа
️️️️
Д. Харрисон
Желтая карточка
Г. Уинкс
54'
ГОЛ! 3:0!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
Х. Сон
50'
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кейн
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
4
Дэвис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
2
Доэрти
4
Уинкс
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
7
Сон
9
Кейн
34
Бергвейн
4-1-1-1-3
30
Мелье
15
Даллас
4
Стрейк
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
45
Бэмфорд
19
Родриго
11
Рафинья
4
Уинкс
17
Сиссоко
17
Сиссоко
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
7
Моура
7
Моура
22
Н'Домбеле
9
Кейн
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Кейн
7
Алиоски
16
Шеклтон
16
Шеклтон
7
Алиоски
19
Родриго
19
Эрнандес
19
Эрнандес
19
Родриго
11
Харрисон
99
Поведа
99
Поведа
11
Харрисон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лидс
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
1
Кико Касилья
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
Остались в запасе
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
1
Кико Касилья
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Тоттенхэм - Лидс
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Лидс
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+