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АПЛ 2026/2027
Лидс - Саутгемптон
Лидс - Саутгемптон: обзор матча 23 февраля 2021
Лидс
23.02.2021, вторник, 21:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Саутгемптон
47'
П. Бэмфорд
78'
С. Даллас
84'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Саутгемптон
Желтая карточка
Рафинья
85'
ГОЛ! 3:0!
Рафинья
84'
83'
Желтая карточка
М. Дженепо
ГОЛ! 2:0!
С. Даллас
Пас отдал
Э. Кошта
78'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Т. Робертс
74'
70'
Замена
М. Дженепо
️️️️
О. Ромеу
Замена
Э. Алиоски
️️️️
М. Клих
59'
58'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Н. Редмонд
58'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Н. Телла
ГОЛ! 1:0!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Т. Робертс
47'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Д. Харрисон
46'
26'
Желтая карточка
Я. Вестергор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Саутгемптон
45
Александр Янкевиц
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
2
Кейн Рэмси
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
3-2-1-1-3
30
Мелье
3
Льоренте
6
Купер
4
Стрейк
12
Эйлинг
15
Даллас
43
Клих
11
Харрисон
45
Бэмфорд
11
Рафинья
19
Робертс
4-4-1-1
29
МакКарти
5
Беднарек
23
Вестергор
22
Салису
5
Бертранд
27
Редмонд
21
Ромеу
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
23
Телла
19
Адамс
43
Клих
7
Алиоски
7
Алиоски
43
Клих
19
Робертс
19
Эрнандес
19
Эрнандес
19
Робертс
11
Харрисон
11
Кошта
11
Кошта
11
Харрисон
23
Телла
18
Минамино
18
Минамино
23
Телла
21
Ромеу
12
Дженепо
12
Дженепо
21
Ромеу
27
Редмонд
28
Ингс
28
Ингс
27
Редмонд
Остались в запасе
Лидс
Саутгемптон
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
1
Кико Касилья
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
2
Кейн Рэмси
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
45
Александр Янкевиц
ВР
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
1
Кико Касилья
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
2
Кейн Рэмси
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
45
Александр Янкевиц
ВР
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Лидс - Саутгемптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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