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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Лидс
Брайтон - Лидс: обзор матча 01 мая 2021
Брайтон
01.05.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Лидс
14'
П. Гросс (П)
79'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Лидс
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
И. Биссума
90'
+2
Замена
Я. Модер
️️️️
Д. Уэлбек
90'
88'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Л. Троссард
81'
ГОЛ! 2:0!
Д. Уэлбек
79'
79'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Д. Льоренте
Желтая карточка
Л. Троссард
76'
59'
Замена
Родриго
️️️️
П. Бэмфорд
46'
Замена
И. Поведа
️️️️
Э. Алиоски
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Гросс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
21
Хосе Искьердо
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ПВ
19
Родриго
ЦФ
3-2-2-1-2
97
Санчес
4
Уайт
34
Велтман
33
Берн
5
Данк
4
Уэбстер
13
Гросс
28
Биссума
19
Троссард
18
Уэлбек
11
Мопе
3-2-1-1-2
30
Мелье
4
Кох
4
Стрейк
3
Льоренте
12
Эйлинг
7
Алиоски
43
Клих
11
Харрисон
45
Бэмфорд
19
Робертс
28
Биссума
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
28
Биссума
18
Уэлбек
7
Модер
7
Модер
18
Уэлбек
19
Троссард
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
19
Троссард
3
Льоренте
19
Эрнандес
19
Эрнандес
3
Льоренте
7
Алиоски
99
Поведа
99
Поведа
7
Алиоски
45
Бэмфорд
19
Родриго
19
Родриго
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Брайтон
Лидс
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Остались в запасе
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Брайтон - Лидс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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