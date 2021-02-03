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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Эвертон
Лидс - Эвертон: обзор матча 03 февраля 2021
Лидс
03.02.2021, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
48'
Рафинья
9'
Г. Сигурдссон
41'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Эвертон
90'
+1
Желтая карточка
Р. Ольсен
90'
Желтая карточка
Б. Годфри
89'
Желтая карточка
М. Холгейт
89'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Г. Сигурдссон
Замена
Э. Кошта
️️️️
Д. Харрисон
87'
87'
Замена
Д. Кинг
️️️️
А. Ивоби
80'
Замена
М. Кин
️️️️
Ришарлисон
Желтая карточка
Л. Эйлинг
79'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Э. Алиоски
78'
Замена
Т. Робертс
️️️️
М. Клих
69'
ГОЛ! 1:2!
Рафинья
Пас отдал
П. Бэмфорд
48'
41'
ГОЛ! 0:2!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Б. Годфри
Желтая карточка
Д. Харрисон
16'
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Л. Динь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Мелье
6
Купер
4
Стрейк
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
15
Даллас
43
Клих
11
Харрисон
11
Рафинья
45
Бэмфорд
4-2-2-2
1
Ольсен
27
Холгейт
22
Мина
4
Годфри
12
Динь
6
Дукуре
20
Гомеш
10
Сигурдссон
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
7
Алиоски
19
Эрнандес
19
Эрнандес
7
Алиоски
11
Харрисон
11
Кошта
11
Кошта
11
Харрисон
43
Клих
19
Робертс
19
Робертс
43
Клих
47
Ришарлисон
5
Кин
5
Кин
47
Ришарлисон
10
Сигурдссон
22
Дэвис
22
Дэвис
10
Сигурдссон
17
Ивоби
7
Кинг
7
Кинг
17
Ивоби
Остались в запасе
Лидс
Эвертон
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Остались в запасе
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Лидс - Эвертон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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