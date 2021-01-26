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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Лидс
Ньюкасл - Лидс: обзор матча 26 января 2021
Ньюкасл
26.01.2021, вторник, 21:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Лидс
57'
М. Альмирон
17'
Рафинья
61'
Д. Харрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Лидс
90'
+1
Желтая карточка
Д. Харрисон
87'
Желтая карточка
Родриго
Желтая карточка
Ф. Шер
87'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Р. Фрейзер
77'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Д. Мерфи
64'
61'
ГОЛ! 1:2!
Д. Харрисон
Пас отдал
Рафинья
60'
Замена
Т. Робертс
️️️️
П. Бэмфорд
ГОЛ! 1:1!
М. Альмирон
Пас отдал
К. Уилсон
57'
56'
Замена
М. Клих
️️️️
Э. Алиоски
54'
Желтая карточка
Э. Алиоски
17'
ГОЛ! 0:1!
Рафинья
Пас отдал
Родриго
10'
Замена
П. Стрейк
️️️️
Д. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
11
Рафинья
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
2-4-3-1
1
Дарлоу
24
Ласселлс
5
Шер
14
Хэйден
26
Шелви
29
Хендрик
18
Льюис
10
Фрейзер
10
Альмирон
23
Мерфи
13
Уилсон
3-3-1-3
30
Мелье
3
Льоренте
12
Эйлинг
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
7
Алиоски
11
Харрисон
45
Бэмфорд
19
Родриго
11
Рафинья
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
23
Мерфи
10
Фрейзер
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Фрейзер
3
Льоренте
4
Стрейк
4
Стрейк
3
Льоренте
7
Алиоски
43
Клих
43
Клих
7
Алиоски
45
Бэмфорд
19
Робертс
19
Робертс
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Ньюкасл
Лидс
7
Жоэлинтон
АП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
7
Жоэлинтон
АП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Ньюкасл - Лидс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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