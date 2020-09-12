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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Лидс
Ливерпуль - Лидс: обзор матча 12 сентября 2020
Ливерпуль
12.09.2020, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
4 : 3
Завершен
Лидс
4'
М. Салах (П)
20'
В. ван Дейк
33'
М. Салах
88'
М. Салах (П)
12'
Д. Харрисон
30'
П. Бэмфорд
66'
М. Клих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Лидс
Замена
Ж. Матип
️️️️
Т. Александер-Арнольд
89'
ГОЛ с пенальти! 4:3!
М. Салах
88'
81'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
М. Клих
Желтая карточка
Р. Фирмино
76'
66'
ГОЛ! 3:3!
М. Клих
Пас отдал
Э. Кошта
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Хендерсон
66'
62'
Замена
Родриго
️️️️
П. Бэмфорд
62'
Замена
Т. Робертс
️️️️
П. Эрнандес
Замена
Фабиньо
️️️️
Н. Кейта
59'
ГОЛ! 3:2!
М. Салах
33'
30'
ГОЛ! 2:2!
П. Бэмфорд
ГОЛ! 2:1!
В. ван Дейк
Пас отдал
Э. Робертсон
20'
12'
ГОЛ! 1:1!
Д. Харрисон
Пас отдал
К. Филлипс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Салах
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
4-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
23
Вейналдум
14
Хендерсон
8
Кейта
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-1-1-2-2
30
Мелье
15
Даллас
4
Стрейк
12
Эйлинг
4
Кох
27
Филлипс
43
Клих
19
Эрнандес
11
Харрисон
45
Бэмфорд
11
Кошта
12
Александер-Арнольд
32
Матип
32
Матип
12
Александер-Арнольд
8
Кейта
6
Фабиньо
6
Фабиньо
8
Кейта
14
Хендерсон
21
Джонс
21
Джонс
14
Хендерсон
43
Клих
16
Шеклтон
16
Шеклтон
43
Клих
19
Эрнандес
19
Робертс
19
Робертс
19
Эрнандес
45
Бэмфорд
19
Родриго
19
Родриго
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Ливерпуль
Лидс
13
Адриан
ВР
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Ливерпуль - Лидс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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