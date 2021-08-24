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    Павел Мамаев - статьи

    Полузащитник
    Имя Павел
    Отчество Константинович
    Фамилия Мамаев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник "ФШМ-Торпедо"
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 сентября 1988 (34 года)
    Рост 178
    Вес 70
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