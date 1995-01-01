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    Кокорин и Мамаев после тюрьмы забивают столько, сколько проводят матчей. Тут и хет-трик, и пятиминутка с ЦСКА


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    Голосов: 0
    Сегодня, 14:51
    Все – в одной картинке.

    Осенью-2019 Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из тюрьмы, где отсидели полтора года за участие в двух драках в Москве, и вернулись в футбол.

    Кокорин из «Зенита» ушел в аренду в «Сочи». Пока он решает вопрос с продлением контракта с «Зенитом», «Сочи» выплатил ему зарплату за весь период аренды. В шести матчах за «Сочи» Кокорин забил шесть голов, но: а) три – против школьников из «Ростова»; б) два – в разгромном матче с «Оренбургом» (5:1); в) один – в первом после возвращения в футбол матче против тульского «Арсенала», которого не хватило даже для ничьей.

    Мамаев договаривался с «Динамо», но перешел в «Ростов». Пока он провел только два игры (против «Локомотива» сидел в запасе), но в обеих забил – ЦСКА и «Арсеналу». Два гола помогли набрать шесть очков в двух матчах.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2801

      Томик 1 час назад

      Это был план - набросок на завязку темы для статьи? А где сама? Вы по ошибке черновик выложили?

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