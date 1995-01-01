Кокорин и Мамаев после тюрьмы забивают столько, сколько проводят матчей. Тут и хет-трик, и пятиминутка с ЦСКА

Все – в одной картинке.

Осенью-2019 Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из тюрьмы, где отсидели полтора года за участие в двух драках в Москве, и вернулись в футбол.

Кокорин из «Зенита» ушел в аренду в «Сочи». Пока он решает вопрос с продлением контракта с «Зенитом», «Сочи» выплатил ему зарплату за весь период аренды. В шести матчах за «Сочи» Кокорин забил шесть голов, но: а) три – против школьников из «Ростова»; б) два – в разгромном матче с «Оренбургом» (5:1); в) один – в первом после возвращения в футбол матче против тульского «Арсенала», которого не хватило даже для ничьей.

Мамаев договаривался с «Динамо», но перешел в «Ростов». Пока он провел только два игры (против «Локомотива» сидел в запасе), но в обеих забил – ЦСКА и «Арсеналу». Два гола помогли набрать шесть очков в двух матчах.