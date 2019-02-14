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    Мамаев забил семь голов в СИЗО, а Кокорин не играл


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    Голосов: 5
    14.02.2019 16:35
    Сыграли шесть на шесть.

    Сегодня в СИЗО-2 «Бутырка» состоялся футбольный матч, в котором сыграл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Вкратце о главном:

    • Две команды сыграли два тайма по 20 минут в формате 6х6. Мамаев сыграл по тайму за обе команды и забил в общей сложности семь мячей. Матч окончился победой одной из команд со счетом 8:7.

    • Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что Мамаев предложил сыграть в футбол именно 14 февраля, а матч посвятить женщинам. Жена футболиста Алана Мамаева уже выложила фотографию в инстаграм.

    text

    Публикация от text (@alana_mamaeva)

    • Среди участников матча не было Александра Кокорина. «Кокорин не сможет это сделать по состоянию здоровья – у него больное колено», – рассказал до матча адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

    • Из зрителей были только сотрудники «Бутырки» и пресса.

    • Судя по онлайну на сайте «Газеты.ру», Мамаев нанес себе фамилию на спину и играл под 17 номером, как и в «Краснодаре». На его счету хет-трик в оранжевой манишке и покер в зеленой. А еще – вот такой красивый гол:

    • Игрок посвятил матч своей жене. «Мы совсем не замерзли, хоть и промокли все. Спасибо ФСИН за поддержку», – добавил Мамаев.

    • После матча представители прессы побывали в камере Мамаева. Она рассчитана на 12 человек, которые и играли в матче. В камере есть два холодильника и отдельный туалет. Койка игрока располагается напротив телевизора.

    6 февраля Мамаев и Кокорин получили новый срок, их арест продлен до 8 апреля. Однако 26 февраля будет рассмотрена апелляция продление ареста. К настоящему времени футболисты находятся под стражей уже пять месяцев после того, как в октябре стали зачинщиками двух драк в Москве.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +50

      listik34 5 августа 2019, 17:00

      ***,jk

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      listik34 > listik34 5 августа 2019, 17:00

      мамай

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      listik34 > listik34 5 августа 2019, 17:00

      бомбардир

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      listik34 > listik34 5 августа 2019, 17:00

      ему там

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      listik34 > listik34 5 августа 2019, 17:01

      остаться

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      listik34 > listik34 5 августа 2019, 17:01

      мяч его

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      listik34 > listik34 5 августа 2019, 17:01

      и денег

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      listik34 > listik34 5 августа 2019, 17:01

      платит

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      listik34 > listik34 5 августа 2019, 17:01

      красный

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      listik34 > listik34 5 августа 2019, 17:02

      семпионаттрумы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31

      Arrankar 15 февраля 2019, 18:15

      Правильно сделали, что посадили! Не футболисты, а расфуфыренные чмошники! Я бы на их место пару тройку молодых юниоров вытащил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      Vistavas 15 февраля 2019, 16:29

      Не по понятиям. Старые арестанты не поддержат и не поймут. Играл под команды мусоров, значит масть поймал. Гони под шконку Петя )

      -1
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > Vistavas 16 февраля 2019, 19:05

      Да уж ДЮЖЕ МНОГО у вас понятий!!! У вас - ПАРАЗИТОВ общества!!! Вам не камеры надо, а стенку, чище будет воздух на земле!!!!!!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +302

      Vistavas > Правдоруб100 27 февраля 2019, 17:10

      Ты видимо сарказм вообще не воспринимаешь )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 15 февраля 2019, 14:02

      такую фотку поставили. тяжко мамаю ! вот так вот с кокошами отдыхать !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB 15 февраля 2019, 13:43

      Совсем СМИ офигели, больше писать не о чем. Я понимаю если бы он в финале ЛЧ семь забил.

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi 14 февраля 2019, 23:58

      Как мухи на говно слетелись. Радость то какая, Мамаев сидит...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +9738

      САДЫЧОК 14 февраля 2019, 21:01

      ПОЗОРИЩЕ
      Освещают это бл...во все центральные газеты ресурсы , СМИ ! ...
      А . детский . юношеский . юниорский -НЕ ОСВЕЩАЮТ !.Все эти журналисты и СМИ- убогие чмошники !

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 14 февраля 2019, 20:39

      я б там и оставил его)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB > BlackMurder 15 февраля 2019, 13:44

      Тренером? Пожизненно? - Боюсь у Бутырки денег не хватит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100745

      zigbert 14 февраля 2019, 18:49

      Есть предложение засчитать эти семь мячей Мамаеву в спор бомбардиров РПЛ.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17877

      ilichkadr 14 февраля 2019, 18:44

      Событие планетарного масштаба! Дурошлепству и ограниченности нет предела. Центральные каналы ТВ широко освещают беспрецендентный по накалу матч. Участники исторического матча и лично главный арестант Мамаев выражают глубокую признательность ФСИН за усердие и старание, проявленое при подготовке и проведению двухсторонней игры. Господи, неужели это правда!?

      4
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      Рейтинг: +649

      MichelWB > ilichkadr 15 февраля 2019, 13:47

      К всеобщему стыду и горю - ДА., это правда. Такова реальность, от которой и бежать то не куда.

      1
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      ...
      Рейтинг: +17877

      ilichkadr > MichelWB 15 февраля 2019, 14:16

      Обложили меня, обложили, Гонят весело на номера.........

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      ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB > ilichkadr 18 февраля 2019, 09:38

      Да нас всех уже обложили, в стойло поставили и доят. А вместо пищи для ума дают информационную порнографию и новостной понос. Все хорошие и значимые новости проходят вскользь, фоном, на них внимание не заостряется, а что-то не важное может муссироваться по месяцу. Основные темы: мы хорошие, а президент вообще эталон, у нас самая лучшая армия и вооружение, НАТО и входящие в него страны враги, цирк на Украине, катастрофы и погода.

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      Рейтинг: +649

      MichelWB > ilichkadr 18 февраля 2019, 09:40

      На номера все же лучше чем В номера, шанс есть.

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