Мамаев забил семь голов в СИЗО, а Кокорин не играл

Сыграли шесть на шесть.

Сегодня в СИЗО-2 «Бутырка» состоялся футбольный матч, в котором сыграл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Вкратце о главном:

• Две команды сыграли два тайма по 20 минут в формате 6х6. Мамаев сыграл по тайму за обе команды и забил в общей сложности семь мячей. Матч окончился победой одной из команд со счетом 8:7.

• Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что Мамаев предложил сыграть в футбол именно 14 февраля, а матч посвятить женщинам. Жена футболиста Алана Мамаева уже выложила фотографию в инстаграм.

text text text Публикация от text (@alana_mamaeva) 14 Фев 2019 в 3:28 PST

• Среди участников матча не было Александра Кокорина. «Кокорин не сможет это сделать по состоянию здоровья – у него больное колено», – рассказал до матча адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

• Из зрителей были только сотрудники «Бутырки» и пресса.

twit text — Р-Спорт (@rsportru) 14 февраля 2019 г.

• Судя по онлайну на сайте «Газеты.ру», Мамаев нанес себе фамилию на спину и играл под 17 номером, как и в «Краснодаре». На его счету хет-трик в оранжевой манишке и покер в зеленой. А еще – вот такой красивый гол:

twit text — Спорт-Экспресс (@sportexpress) 14 февраля 2019 г.

• Игрок посвятил матч своей жене. «Мы совсем не замерзли, хоть и промокли все. Спасибо ФСИН за поддержку», – добавил Мамаев.

• После матча представители прессы побывали в камере Мамаева. Она рассчитана на 12 человек, которые и играли в матче. В камере есть два холодильника и отдельный туалет. Койка игрока располагается напротив телевизора.

6 февраля Мамаев и Кокорин получили новый срок, их арест продлен до 8 апреля. Однако 26 февраля будет рассмотрена апелляция продление ареста. К настоящему времени футболисты находятся под стражей уже пять месяцев после того, как в октябре стали зачинщиками двух драк в Москве.