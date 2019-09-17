Как дела у Кокорина и Мамаева: много тренируются, восхищают своим отношением, живут тихо

Тот случай, когда тюрьма действительно исправляет.

17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Кокорин – свободным агентом: контракт с «Зенитом» истек летом. С Мамаевым «Краснодар» сразу же расторг контракт.

Спустя три дня РФС отказалась регистрировать Кокорина и Мамаева в РПЛ до зимнего перерыва.

text text text Публикация от text (@alana_mamaeva) 17 Сен 2019 в 12:44 PDT

Кокорин уже сейчас в отличной форме, но проблемы с коленом остались

«Зенит» принял игрока и подписал с ним контракт до конца сезона-19/20. Первые три недели Кокорин тренировался индивидуально. С середины октября – начал попадать в общую группу «Зенита», но чаще работал с молодежными составами клуба.

Семак в начале ноября: «Думаю, что он смог бы играть уже сейчас – и помогал бы «Зениту». Нашли бы место на поле и ему, и Азмуну».

Президент клуба Медведев: «Он сказал, что мечтает играть за «Зенит» и завершить здесь карьеру. Вижу, с каким желанием он тренируется. Надеюсь, у него все еще впереди».

Сам Кокорин в конце ноября: «Тесты и занятия показываю, что с физическим состоянием у меня все в порядке. Уже тренируюсь в общей группе».

Дриусси в конце ноября: «Для меня Кокорин просто топ! Великолепный игрок. Один из лучших, кого я видел в России. Когда смотрю, как он работает на тренировках, не могу поверить, что он провел год без футбола. У него отличный ритм и хорошая форма».

Семак, начало декабря: «Он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство садится обсуждать условия контракта. Он своим решением доказал, что умеет отвечать за слова. Его позиция достойна уважения.

Проблемы с коленом никуда не рассосались. Оперированное колено всегда требует дополнительных усилий, чтобы поддерживать его: упражнений, лечения. При этом по тренировочному процессу состояние колена хорошее. Оно совершенно не мешает ему работать».

Мамаев в еще большем порядке. Собирается набрать лучшую форму в карьере и знает, что для этого нужно делать

Мамаев долго не скучал без клуба: спустя десять дней его подписал «Ростов».

Карпин сразу после подписания: «Мамаев чувствует себя очень хорошо физически, и с головой все очень хорошо. Доволен, счастлив.

Он понимает, что пропустил много, желание огромное. Это видно не только на словах, но и на деле: хочет быстрее начать тренироваться, быстрее влиться в команду. Уверен в нем на 100%».

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) November 17, 2019

Уже через неделю Мамаев провел первую тренировку общей группе «Ростова». Интересная цифра: до этого Павел не тренировался с профессиональным клубом 362 дня.

Селекционер «Ростова» Игорь Гамула: «В двустронке он показал, что остается игроком высокого класса, с большим интеллектом. Павел вышел на привычной позиции и на первых минутах забил. Ребята понимали его с полуслова. И Павел их – тоже».

Потом был товарищеский матч против «Краснодара», в котором Мамаев отыграл 53 минуты.

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов: «Павел сыграл 53 минуты. Если учитывать его состояние на сегодняшний день, то мы им довольны. Он практически ни одного мяча не потерял. Потихонечку набирает форму, набирает объем. Кажется, его восстановление идет даже быстрее, чем мы предполагали.Он играл центрального атакующего полузащитника, если хотите, «десятку».

Не знай мы, что Мамаев год пропустил, по сегодняшней игре никто бы и не заметил этого. Просто ему нужно набрать объем. Он остался все тем же Мамаевым, которого мы знали: голова у Павла работает так же, только мышцы немного отстают».

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) October 18, 2019

Сам Мамаев: «В плане физической формы чувствую себя нормально. Мы там каждый день в футбол играли. Сейчас такое состояние, что я вообще не переживаю. Уверен, все будет хорошо.

Я был удивлен, что на медобследовании показал очень хорошие результаты. Все цело-здорово, сейчас все нужно укрепить. На данный момент я хочу, может быть, даже превзойти свой прежний уровень. Я понимаю, какой он был, и я понимаю последовательность своих действий, чтобы выйти на него и превзойти его.

Никакого страха возвращения на поле нет. Есть огромное желание играть.

Вся моя жизнь – это футбол. Футбол – то, что делает меня по-настоящему счастливым. Без футбола я вообще не могу».

Вспоминаем сложный период футболистов:

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