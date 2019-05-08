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    «Карьеры разрушены? Карьеры рушит не суд». Страна обсуждает приговор Кокорина и Мамаева


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 18:20
    В основном люди шутят.

    История с судами над Кокориным и Мамаевым наконец-то закончилась. Сегодня суд установил, что братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий совершили умышленное нанесение вреда здоровью из хулиганских побуждений – то есть все четверо виновны. Братья Кокорины получили по полтора года колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий – на месяц меньше.

    Но выйдут на свободу Кокорин и Мамаев гораздо раньше. Один день заключения в СИЗО считается за полтора в колонии. То есть формально осуждeнные отсидели уже 315 дней срока. Но в колонию общего режима футболисты в ближайшее время всe равно не отправятся. Они проведут в следственном изоляторе ещe как минимум 10 суток – столько осуждeнным даeтся на обжалования решения суда.

    Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает 30 июня. То есть игрок выйдет на свободу свободным агентом. Мамаев после освобождения ещe будет числиться игроком «Краснодара», но клуб уже чeтко обозначил свою позицию: контракт будет расторгнут.

    Собрали для вас интересные мнения:

    Василий Уткин высказался у себя на канале в телеграме:

    «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить. Это не смешно. Тюрьма – нет. Совсем не потому, что тюрьма – это страшно или избыточно жестоко. Нет, тюрьма это мерило.
    Дело не в том, много или мало дали. Смысл наказания не в суровости, а в неотвратимости. А все остальное неважно. Статус футболистов лишь антураж. Если б отпустили – он бы так же работал, светошумовой гранатой. Карьеры разрушены? Карьеры рушит не суд. Харви Вайнштейна и Кевина Спейси еще не судили. Тайгер Вудс не сидел.Кроме того, карьеры футболистов вообще не тот вопрос, который меня занимает. Меня занимает тюрьма. Там должны находиться те, кто опасен для общества. Их явно меньше количественно, чем заключенных, в любой момент времени.
    Круг воров, насильников, пьяных водителей, попов-педофилов, садистов-ментов гораздо шире, чем перечень их всех, осужденных и отбывающих наказание.
    Важно только это, а не много или мало проведут за содеянное два футболиста-социопата    ».

    Николай Валуев тоже выразил мнение:

    «Я могу только предполагать, пошло ли им это на пользу. Это покажет время и их действия. Ну а остальным наука. Как говорят, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Ощущение безнаказанности возникает от вседозволенности. В их жизни вседозволенность была. И ощущение безнаказанности тоже. Сейчас это ощущение немножко поколебалось».

    Кто-то уже шутит:

    Кстати, стул, которым Кокорин бил Пака, тоже приговорен.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1644

      I_R_O_N_M_A_N 1 минуту назад

      Че там интересно сколько людей посадят за падение гавносамолета - как его там суперджет...?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4318

      piligrim1986 19 минут назад

      вот коля валуев правильно сказал

      0
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      Рейтинг: +593

      MU-fanatic 31 минуту назад

      побольше бы таких примеров!!!

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