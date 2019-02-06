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    «Кокорин может сыграть только в финале ЛЕ?». Страна реагирует на решение суда


    2
    Голосов: 12
    06.02.2019 16:30
    Актуальная подборка из слов.

    Кокорину и Мамаеву продлили срок ареста: они останутся в СИЗО до 8 апреля. Если сначала многие критиковали их действия, то сейчас люди не понимают мотивы суда. Вот такой была первая реакция пользователей «Бомбардира» на это решение:

    В твиттере тоже сразу пошло горячо:

    Актуальные материалы:

    Адвокат Кокорина: «Это все цирк для журналистов, у них решение вбито в компьютере»

    Кирилл Кокорин: «Я полтора года назад сдал ЕГЭ, а меня выставляют уголовником, который чуть ли не людей убивает!»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 2 Голосов: 12
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +701

      Хведя 7 февраля 2019, 20:29

      Ему надо было года 2-3 назад валить в какую-нить манаку. Возможно, избежал бы сегодняшнего. Но раз наших игроков ставят в условия, когда в топ-лиги стремиться не обязательно, то они и портятся на глазах. И в истории разные влипают.

      1
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      Рейтинг: +649

      MichelWB > Хведя 11 февраля 2019, 18:13

      Если не понимает, что хорошо что плохо, влипнет везде. Хоть в Монаке, хоть в Анапе. (Анапа только из-за созвучия, ни чего плохого по Анапу не скажу).

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 7 февраля 2019, 16:06

      Ну всё же просто - Избиение было? Было. Значит срок должен быть? Должен. От этого и пляшут все. Срок дадут 1 год колонии-поселения и соответственно он будет равен 6 месяцам в СИЗО. 6 апреля домой, на волю.
      А если бы сразу дали срок, то сидели бы ребятки до осени.

      3
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      Рейтинг: +151

      Niepel 7 февраля 2019, 15:14

      Да, здравствует российский суд - самый гуманный суд в мире!

      2
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      Рейтинг: +4454

      Snek 7 февраля 2019, 12:55

      Депутат Госдумы Лебедев: «За украденные миллиарды людей отправляют под домашний арест. А два молодых парня за шалость сидят в тюрьме»
      Правосудие по русски

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Snek 7 февраля 2019, 23:17

      Шалость??????Групповое избиение ,,,,при чём дважды за день ,,,,,не чего себе шалость,,

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > slavutiq70 8 февраля 2019, 00:39

      а украденные миллиарды -это групповое изнасилование по сути

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek > slavutiq70 8 февраля 2019, 04:14

      ипис канём...
      Если разнорабочий Саша и Грузчик Паша после смены ******** водки и подрались, через пару суток(а то и в тот же вечер), они были бы уже дома и всем было бы пох. А тут фарс, подрались миллионеры-футболисты, с миллионером-чиновником. Все мы видим чья крыша оказалась круче.
      Как будто они там кого-то покалечили или избили тяжко. Там всё лёгкие телесные. Вот вы пойдёте по улице, к вам хулиган, по морде и бежать. Уверены, что его вообще посадят(хотя бы искать будут?).
      Ничего они такого не нарушили, кроме как силы власти вертикали задели.

      -3
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      Рейтинг: +649

      MichelWB > kupryaev 11 февраля 2019, 18:01

      Один миллиарды не украдет, там много народа участвует, и такие случае очень сложно расследовать. А за большими деньгами стоят большие люди, а у этих людей есть друзья которые могут оказать услугу дорогому другу, в виде домашнего ареста "слегка оступившемуся" "очень хорошему" "человеку".

      0
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      Рейтинг: +649

      MichelWB > Snek 11 февраля 2019, 18:09

      Проблема еще и в том. что в органах власти даже простая уборщица уже власть, а власть себя трогать не позволяет.
      Я знал одну даму, сначала она была нормальная, а когда её устроили в Центральный Банк России уборщицей, гонора было как будто сам Геращенко ( в то время руководил ЦБ РФ) у неё в лакеях.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Snek 12 февраля 2019, 12:16

      полудурок это всем понятно !! но эти 2 петушка не только министра поцарапали а водителя избили ! дох себе позваляют убогие игрочишки от которых в футболе толку ноль а ты тут еще за них мазу тянешь ! видать палец во рту кокоши тебе нравится.

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      Рейтинг: +4454

      Snek > dinar7777dinar 12 февраля 2019, 20:56

      Да мнение олигофрена мне не интересно, мог бы и не комментировать.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Snek 12 февраля 2019, 22:11

      ой какие мы слова то знаем ! бестолочь читаешь и вещаешь чепуху что пишут твои дружки геи в инете?

      -1
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      Рейтинг: +4454

      Snek > dinar7777dinar 12 февраля 2019, 22:29

      Иди спать недоносок, а то мамка заругает.

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Snek 12 февраля 2019, 23:35

      членосос че вь е бал твой обосаный зенит?

      -1
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      Рейтинг: +4454

      Snek > dinar7777dinar 13 февраля 2019, 01:21

      уважаемый олигофрен, ты хоть в профиль зайди и глянь за кого я болею.

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Snek 13 февраля 2019, 01:22

      да обосанный ушлепок ты ! олигофрен ! не зная значения слова пукаешь тут щегол.

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      Рейтинг: +4454

      Snek > dinar7777dinar 13 февраля 2019, 01:23

      Это не слово, а твой диагноз, на всю жизнь.

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Snek 13 февраля 2019, 01:24

      ))))))) петушара я разговарию с тобой так как ты заслуживаешь это ! любитель кокорина ! спать ложись лучше.

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      Рейтинг: +4454

      Snek > dinar7777dinar 13 февраля 2019, 01:26

      петушара тебя родил

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > dinar7777dinar 13 февраля 2019, 22:14

      сказал бы по делу что,а то одни оскорбления )логику пытаюсь просечь -он его защищает,значит палец Кококши во рту нравится ему-ты очевидно на стороне водителя и чиновника ? или на стороне укравших млрд и севших под домашний арест?и чей палец(или не палец?) в чьем рту нравится тогда тебе ?

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > kupryaev 13 февраля 2019, 23:21

      нет ! я не за путина и его гниющего правительства. я против вот таких вот балбесов как кокорин которые нихера не могут в футболе и гребут такое бабло да еще вы е бываются ! а про палец таким вот петухам кто его защищает ! Надеюсь ты не один из тех?

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Snek 13 февраля 2019, 23:21

      оооо гниль только и знаешь про родителей сразу ! гавна кусок

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      Snek > kupryaev 13 февраля 2019, 23:45

      Заметь я никого не защищал, я лишь констатировал, что народ хотел правосудия, а получил фарс.
      По крайней мере держать пол года под стражей за невинную пьяную драку - это бред, когда за более тяжкие преступления могут даже дело нормально не вести.

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      Рейтинг: +4454

      Snek > dinar7777dinar 13 февраля 2019, 23:47

      А как с тобой животным общаться? Если ты больная синдромом дауна невоспитанная обезьяна не научилась общаться с людьми? Если тебя не воспитали, значит твои родители такие же, которые уродили тебя и пошли дальше бухать и развлекаться, а ты сидишь в интернетах и оскорбляешь людей, которые тебя за одно такое слово на всю жизнь инвалидом(к инвалидству на голову) оставить могут. Нормальный ты нет? Нормальные у тебя родители? Тебя обсирают не потому что плохие, а потому что ты так этого хочешь.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Snek 14 февраля 2019, 00:05

      На этом случае хорошо потренировались те, кто формируют общественное мнение ,они уже наверное сами запутались от такой реакции масс-то посадите,то отпустите -тут уже не важна справедливость,думаю будут смотреть и анализировать допустимы ли в этой ситуации непрогнозируемые повороты или можно дальше беспредельничать -я согласен никак кроме беспредела назвать данное "дело " нельзя,как и сами факты ,по которым дело возбуждено а отношении одних и опущены по отношению к другим

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > dinar7777dinar 14 февраля 2019, 00:08

      по-моему ты просто завидуешь ,тем кто гребет бабло ,заметь своими частями тела работают и никого не обманывают ..ну если только ожидания чрезмерные) а на что ты надеешься мне все равно-я могу головой думать своей и делать выводы ,а не слепо поддакивать "общественному мнению"

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      Рейтинг: +4454

      Snek > kupryaev 14 февраля 2019, 03:53

      Да формировать общественное мнение они уже давно научились и давно уже знают, где находится грань дозволенного. Это хорошо было продемонстрировано, когда один из родственников охраны Кадырова убил Егора Свиридова и по блату попытались замять дело, но народ взбунтовался и пришлось устроить публичное выступление правосудия.
      Сейчас сыграло два фактора:
      1. Пострадавший - чиновник
      2. Хотели показать публичное линчевание

      Я думаю там уже все поняли, что идея была плохая, но отойти от данного уже не могут, получится что общественность продавила СК, а это плохо на может сказаться их имидже. Вот и занимаются хернёй.

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 7 февраля 2019, 01:00

      Дайте им уже по сроку нормальному наконец, а то обжиться там не успевают. Когда да же в сизо икорки то поесть можно будет еще. Годик думаю достаточно будет.

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 7 февраля 2019, 00:05

      Скринить комментарии не в png, а в jpeg формате - вот настоящее преступление!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 6 февраля 2019, 21:42

      Вот оно, наше правосудие в истинном виде. Что хотят, то и воротят по указке сверху. Законом и не пахнет, дело сознательно затягивается.

      3
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      ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB > polt 7 февраля 2019, 10:51

      А когда у нас, и не только, пахло законом. Уже не спрашиваю когда закон применили по правде и справедливости. Если только когда мамонтов делили.
      Разговаривают два судьи молодой (М) и старый (С).
      (М) по делу о драке один из участников дает мне 10 000$, а второй 12000$, но первый больше пострадал, что мне делать.
      (С) отдай второму 2000$ и суди по закону.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2

      kornget 6 февраля 2019, 21:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зарабатывай на ставках -> buki-sosamba.ru

      -4
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      Рейтинг: +126

      ilich_16 6 февраля 2019, 20:16

      Это Россия, в которой как все знают две проблемы дороги и дураки, так вот именно дураки сначала натворили дел, а потом другие дураки делают из этого непонятно что, может хоть один найдётся человек умный и решит уже... Хотя о чем это я это же Россия...

      4
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      ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB > ilich_16 7 февраля 2019, 10:53

      Умный в это д---мо соваться не будет, по своей воле.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 февраля 2019, 19:21

      нехер делать, пусть сидят

      2
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