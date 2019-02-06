«Кокорин может сыграть только в финале ЛЕ?». Страна реагирует на решение суда

Кокорину и Мамаеву продлили срок ареста: они останутся в СИЗО до 8 апреля. Если сначала многие критиковали их действия, то сейчас люди не понимают мотивы суда. Вот такой была первая реакция пользователей «Бомбардира» на это решение:
В твиттере тоже сразу пошло горячо:
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— Dmitriy Glukhov (@dmitry_gluhov) 6 февраля 2019 г.
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— Пумбыч (@SolidPumba) 6 февраля 2019 г.
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— Dmitry Shorskin (@DmitryShorskin) 6 февраля 2019 г.
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— Anton Homyuk(@homyuk_anton) 6 февраля 2019 г.
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— шшесс (@amomum_s) 6 февраля 2019 г.
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— Ульяна Аксeнова (@ulyanaksenova) 6 февраля 2019 г.
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— Chris Borisova (@Chris_Borisova) 6 февраля 2019 г.
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— Игорь (@simonov_igor) 6 февраля 2019 г.
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— Aliaksej Vazhnik (@alex_vazhnik) 6 февраля 2019 г.
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— Pavel Nesterov (@Pavel_Nesterov1) 6 февраля 2019 г.
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