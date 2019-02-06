Кирилл Кокорин: «Я полтора года назад сдал ЕГЭ, а меня выставляют уголовником, который чуть ли не людей убивает!»

Младший брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Кокорин выступил с речью в суде.

Сегодня Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста братьям Кокориным, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому.

В октябре всех четверых арестовали на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО до 8 февраля.

«Я полтора года назад сдал ЕГЭ! Мне 19 лет! А меня выставляют уголовным преступником, который чуть ли не людей убивает.

О чем речь? Как вообще такие ходатайства можно писать?» – заявил Кирилл Кокорин.