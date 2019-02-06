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    Кирилл Кокорин: «Я полтора года назад сдал ЕГЭ, а меня выставляют уголовником, который чуть ли не людей убивает!»

    Младший брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Кокорин выступил с речью в суде.

    Сегодня Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста братьям Кокориным, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому.

    В октябре всех четверых арестовали на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО до 8 февраля.

    «Я полтора года назад сдал ЕГЭ! Мне 19 лет! А меня выставляют уголовным преступником, который чуть ли не людей убивает.

    О чем речь? Как вообще такие ходатайства можно писать?» – заявил Кирилл Кокорин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2019 14:37
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 11 февраля 2019, 22:31

      Просто подвиг мля

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 7 февраля 2019, 03:39

      19 лет, пора на зону по закону))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 6 февраля 2019, 22:42

      Не брат-ли "помог" егэ сдать?)) а то не верю что там мозги имеются в голове

      0
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      Рейтинг: +563

      Damir07 6 февраля 2019, 20:32

      Из за того что ты егэ не означет что у тебя есть мозги
      Если они были бы то так себя не вел бы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 февраля 2019, 20:11

      ***, я таким похвастать не могу, когда я учился, о ЕГЭ и понятия не было!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11242

      alp 6 февраля 2019, 17:44

      этому шакалу бы рот на замке подержать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 февраля 2019, 17:06

      больше всех на видео прыгал,а теперь невиновным себя считает

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +3843

      BP 6 февраля 2019, 16:29

      Не ожидал. А что у нас в тюрьмах только после окончания 8-летки сидят?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 февраля 2019, 15:59

      М-да-а-а...Дебилизм,похоже,это у них семейное!

      15
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 6 февраля 2019, 15:39

      Сдал ЕГЭ!!! Ха. Это теперь у тех кто сдал считается подвигом?

      8
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