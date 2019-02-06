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    Адвокат Кокорина: «Это все цирк для журналистов, у них решение вбито в компьютере»

    Сегодня в Тверском суде Москвы проходит заседание по рассмотрению ходатайства следствия о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому.

    Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Александра Кокорина, перед уходом на перерыв заявила: «Это все цирк для журналистов, у них решение вбито в компьютере».

    • Кокорины, Мамаев и Протасовицкий в октябре были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил арест всех четверых до 8 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2019 14:54
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 февраля 2019, 21:20

      адвокатша слабая в своей работе да к тому ещё и тупая раз такие заявления делает

      0
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 6 февраля 2019, 20:25

      Странный какой-то адвокат.
      Виноваты все - суд, следствие, прокуратура.
      А где твоя работа??? Невиновны - докажи. Виновны - пойди на сделку со следствием, чтоб получили меньше меньшего. Ясно уже, без срока они не выйдут из сизо. Да еще научи подзащитных поведению на следствии и в суде.
      Такие заявления адвоката только дразнят суд и публику, и делаются от собственного бессилия.

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 6 февраля 2019, 17:41

      Ну так и не мотали бы ребят в суд, согласились бы с предложением обвинения, хадатайствовали чтобы не на 2, а на 4 сразу... А то пальцами на других мы все мастера, а самой только деньги нужны! Хоть бы подушку для Сашки вышила что ли, ему ещё сидеть и сидеть!

      2
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      Рейтинг: +567

      LAY394 6 февраля 2019, 16:20

      Бедные ребята, их прям из библиотеки вытащили и под суд, айайай...

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 6 февраля 2019, 16:16

      Да осудили бы уж уже..да дело с концом....виновны пускай сидят.не виновны пускай идут дальше гужбанить....а то этот сериал поднадоел

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 февраля 2019, 16:14

      Сознайся,нехристь,что в твоих коммерческих и имиджевых интересах-долгий процесс с обвинительным итогом!!!

      1
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 6 февраля 2019, 15:51

      Если суд второй раз продлил арест, то однозначно будет лишение свободы, по всей вероятности колония-поселение, в ИТК уж конечно не отправят.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > zritelx 6 февраля 2019, 16:11

      6 месяцев в СИЗО им зачтётся, как за год поселения.
      В апреле выйдут.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Владислав Vlad 6 февраля 2019, 16:15

      ...и максимально положенный штраф по этой статье.

      0
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Владислав Vlad 6 февраля 2019, 16:18

      Верно, да сейчас же день в СИЗО за два дня срока, суду все ясно.

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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 6 февраля 2019, 15:41

      Меняйте адвокатов, пацаны. Это только у меня ощущение, что их подсудимым следаки навязали?

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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 6 февраля 2019, 15:39

      ДА ПОСАДИТЕ ИХ УЖЕ НАКОНЕЦ..НЕ ЖАЛКО....БУДЕТ ДРУГИМ ФРАЕРАМ УРОК

      2
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      Рейтинг: +134

      RUSSIANPOWER 6 февраля 2019, 15:35

      Думаю, она хотела сказать "в компуктер". Все это вселенский заговор против "отличных" парней, и как мы только этого не понимаем..

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