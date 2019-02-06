Адвокат Кокорина: «Это все цирк для журналистов, у них решение вбито в компьютере»

адвокатша слабая в своей работе да к тому ещё и тупая раз такие заявления делает
Сегодня в Тверском суде Москвы проходит заседание по рассмотрению ходатайства следствия о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому.
Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Александра Кокорина, перед уходом на перерыв заявила: «Это все цирк для журналистов, у них решение вбито в компьютере».
- Кокорины, Мамаев и Протасовицкий в октябре были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
- 5 декабря суд продлил арест всех четверых до 8 февраля.