Адвокат Кокорина: «Это все цирк для журналистов, у них решение вбито в компьютере»

Сегодня в Тверском суде Москвы проходит заседание по рассмотрению ходатайства следствия о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому.

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Александра Кокорина, перед уходом на перерыв заявила: «Это все цирк для журналистов, у них решение вбито в компьютере».