Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное

Только главные факты.

• Кокорина и Мамаева оставляют в СИЗО до 8 апреля. Их обвиняют в избиении людей, а под арест взяли еще 8 октября. В декабре срок содержания под стражей уже продлевался на два месяца. Теперь – новое и важное решение, которое фактически не дает игрокам шансов выйти на поле в этом сезоне. Все, о чем просила защита игроков, было отклонено.

• За день до заседания суда Кокорин выступил с открытым письмом, где рассказал, что полностью усвоил этот урок и хочет заниматься спортом. «Зенит» даже внес Кокорина в заявку на матчи Лиги Европы, а защита Кокорина снова говорила о его проблемах со здоровьем. Не помогло.

twit text — Александр Боярский (@boyarskiy17) 6 февраля 2019 г.

• В деле появился новый свидетель, который утверждал, что Пак первым оскорблял игроков.

• Во время заседания у Кокорина и Мамаева было хорошее настроение. Александр читал книгу «Девушка с татуировкой дракона», как выяснило агентство городских новостей «Москва». Павел вообще почти позировал подруге Аланы Мамаевой, когда она его фотографировала. Эмоционально реагировали на все действия и слова только адвокаты со стороны защиты.

• За Александра Кокорина предлагали залог в 10 миллионов рублей, за Мамаева – в 6 миллионов. Аргументом против содержания Мамаева в СИЗО были психологические проблемы у его сына, возникшие из-за разлуки с отцом.

• Кирилла Кокорина просто хотели перевести под домашней арест, а сам он выступил с эмоциональной речью: «Я полтора года назад сдал ЕГЭ, а меня выставляют каким-то уголовником, который людей убивает. Чем это доказано? Кто это говорит? Как так можно писать ходатайство?»

• В первые минуты у судьи оказался выключен микрофон. Мамаев был одним из тех, кто попросил наладить звук, потому что просто ничего не было слышно. Временно стало громче, но решение суда тоже оглашалось почти шепотом.

• Алана Мамаева не приехала, но зато появилась Дарья Валитова – гражданская жена Кокорина. Во время заседания она на минуту покидала зал из-за кашля. Мама Кокорина все время сдерживала слезы. Во время перерыва ее словесно успокаивал даже Мамаев.

• Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Александра Кокорина, перед уходом на перерыв выдала: «Это все цирк для журналистов, у них решение вбито в компьютере». Выглядело так, будто защита изначально даже не ждала положительного исхода.

Главные материалы об этом деле:

«Кокорин может сыграть только в финале ЛЕ?». Страна реагирует на решение суда

Очередной провальный суд Кокорина и Мамаева. Новый год они проведут в СИЗО

Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное