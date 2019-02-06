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    Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное


    3.4
    Голосов: 7
    06.02.2019 15:40
    Только главные факты.

    Кокорина и Мамаева оставляют в СИЗО до 8 апреля. Их обвиняют в избиении людей, а под арест взяли еще 8 октября. В декабре срок содержания под стражей уже продлевался на два месяца. Теперь – новое и важное решение, которое фактически не дает игрокам шансов выйти на поле в этом сезоне. Все, о чем просила защита игроков, было отклонено.

    • За день до заседания суда Кокорин выступил с открытым письмом, где рассказал, что полностью усвоил этот урок и хочет заниматься спортом. «Зенит» даже внес Кокорина в заявку на матчи Лиги Европы, а защита Кокорина снова говорила о его проблемах со здоровьем. Не помогло.

    • В деле появился новый свидетель, который утверждал, что Пак первым оскорблял игроков.

    • Во время заседания у Кокорина и Мамаева было хорошее настроение. Александр читал книгу «Девушка с татуировкой дракона», как выяснило агентство городских новостей «Москва». Павел вообще почти позировал подруге Аланы Мамаевой, когда она его фотографировала. Эмоционально реагировали на все действия и слова только адвокаты со стороны защиты.

    • За Александра Кокорина предлагали залог в 10 миллионов рублей, за Мамаева – в 6 миллионов. Аргументом против содержания Мамаева в СИЗО были психологические проблемы у его сына, возникшие из-за разлуки с отцом.

    • Кирилла Кокорина просто хотели перевести под домашней арест, а сам он выступил с эмоциональной речью: «Я полтора года назад сдал ЕГЭ, а меня выставляют каким-то уголовником, который людей убивает. Чем это доказано? Кто это говорит? Как так можно писать ходатайство?»

    • В первые минуты у судьи оказался выключен микрофон. Мамаев был одним из тех, кто попросил наладить звук, потому что просто ничего не было слышно. Временно стало громче, но решение суда тоже оглашалось почти шепотом.

    • Алана Мамаева не приехала, но зато появилась Дарья Валитова – гражданская жена Кокорина. Во время заседания она на минуту покидала зал из-за кашля. Мама Кокорина все время сдерживала слезы. Во время перерыва ее словесно успокаивал даже Мамаев.

    • Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Александра Кокорина, перед уходом на перерыв выдала: «Это все цирк для журналистов, у них решение вбито в компьютере». Выглядело так, будто защита изначально даже не ждала положительного исхода.

    Главные материалы об этом деле:

    «Кокорин может сыграть только в финале ЛЕ?». Страна реагирует на решение суда

    Очередной провальный суд Кокорина и Мамаева. Новый год они проведут в СИЗО

    Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 7
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    Комментарии63
    ...
    • ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 21 февраля 2019, 11:30

      Сложный вопрос.
      1. Пример, что не все поступки прощаются.
      2. Срок понятия этого.
      3. Кто заинтересован? (Около футбольные, СК, Чиновничесво, ...)
      Но никак не заинтересована Россия.
      4. Попытки реставрации старого режима?
      5. Попытки свалить Президента?
      6. Опрос футбольных(не ординарная статистика) фанатов? Кто?
      Можно еще привести кучу вопросов, но бес толку.
      Нами манипулируют, на наше мнение ориентируются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      zubr252 10 февраля 2019, 15:26

      Это пример другим футболистам чтоб знали не прикасаемых нет. А так жаль что карьера Кокорина и Мамаева закончилась .А Зенит заявку Кокорина включи ла в Лиге Европы это разве не идиоты,все верять в чудеса что их выпустять в суде футбол не любять.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +364

      Simbirsk 8 февраля 2019, 18:36

      Украл мужик 1 мешок картошки. Таких по России примерно каждый четвертый. Им как минимум 2 года дадут. Ребята людей искалечили. Простим конечно, они же сборники

      1
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    • ...
      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 8 февраля 2019, 01:36

      хотели показать, что за закон есть
      а на деле уже показывают,что закона нет
      те, кто понимают в юриспруденции осознают, что это уже балаган и цирк
      беззаконие
      свое ребята давно отсидели
      а под залог насильников отпускали, чтобы вы понимали ситуацию

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 7 февраля 2019, 19:53

      Урок ты усвоишь, когда срок отбудешь. Пусть даже условный.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +142

      orzy 7 февраля 2019, 07:46

      Все мы ошибаемся, дай ребятам шанс

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 7 февраля 2019, 07:18

      Зачем этот балаган? Ребята конкретно накосячили, дело примитивное, если не так, то грош цена тем кто им занимается. Виноваты вперёд по этапу, зачем эти посиделки в СИЗО с регулярным цирком??? Будет там все хорошо- удо и пусть идут играют.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 7 февраля 2019, 06:21

      В апреле точно отпустят! Но почему сразу нельзя дать год, два, три, месяц? К чему этот цирк, для кого? Вы б писали про них столько же, сколько забивает Заболотный.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 6 февраля 2019, 23:23

      слили ублюдков по полной. шакалы

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 6 февраля 2019, 21:40

      я думаю если перее...ать стулом всем кто не поддерживает решение суда, чтобы они поняли насколько это может плохо закончиться для здоровья, тогда они сразу поймут что сидеть есть за что

      а для поддержания эффекта согласия с судом можно ещё повалить и толпой попинать пару минут

      идёшь на тяжкие телесные группой, должен сидеть по полной, чтобы больше не захотелось

      11
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      ...
      Рейтинг: +1232

      mama1991 > Masteralex 6 февраля 2019, 21:42

      там стул мимо прошел, и все об этом знают кроме тебя....

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > Masteralex 6 февраля 2019, 21:49

      На первый раз можно было большим штрафом и условкой лет на пять обойтись. Хороший урок был бы всем
      Любой залёт и условка заменяется отсидкой.
      А так это уже перебор.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex > mama1991 6 февраля 2019, 21:50

      я не знаю куда там стул прошёл, посмотрел ещё раз видео и ножки прилетели на уровне лица, да и то как он летел, может привести годам к 5 если попадёт как надо

      и мне не надо знать куда там прилетело на самом деле, это чистой воды уголовка толпой в кафе на людей со стульями бросаться

      9
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      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > mama1991 6 февраля 2019, 21:50

      а ты хотел чтобы этот стул бошку Пака разможжил?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex > maygli 6 февраля 2019, 21:51

      не спорю что могло бы и мягче, законом вертят некоторые как хотят, но от этого нисколько никого не жалко тех, кто за свои гнилые поступки сидят

      2
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      ...
      Рейтинг: +1232

      mama1991 > кошмарик 6 февраля 2019, 21:53

      зачем же? это же чей то сын тоже. я уверен стулом просто мимо махнули для красоты

      -2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > mama1991 6 февраля 2019, 21:59

      ух ты!!! Кокорин и красота вращения стула над головой - это лучший отмаз года!! я прям сразу поверил, что "ценитель прекрасного", Кокорин не виновен, а злой Пак спецом бошку подставлял чтобы нарушить сию красоту...

      3
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Masteralex 6 февраля 2019, 22:49

      Абсолютно не жалко и правильно, и по делом, но во всём должна быть мера.
      Будь на их месте другие хулиганы, то уже максимум через месяц был бы суд и посадили.
      А с этих есть чего взять и видно там чиновник такую неустойку выставил, что эти не согласились и решили пободаться.
      Вот и бодаются как умеют.

      2
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn > mama1991 6 февраля 2019, 23:21

      ты подрочи малыш, сними напряжение

      -2
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      Рейтинг: +1969

      Niko > Masteralex 7 февраля 2019, 07:19

      Да!! Согласен!! но зачем сизо??? В чем разбираться полгода??

      1
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      Рейтинг: +1232

      mama1991 > abhvfdtcn 7 февраля 2019, 19:52

      зря ты так, пак...

      0
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