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    Кокорин: «Урок я полностью усвоил. Признаю, что реакция на оскорбления была чрезмерной»

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин выступил с открытым письмом в преддверии слушания по продлению заключения под стражей.

    «Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях.

    Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался. Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред.

    Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержу, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе.

    Ваш Саша», – говорится в письме нападающего.

    • Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев 8 октября поучаствовали в драках в Москве.
    • Они содержатся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу, возбужденному по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».
    • Срок ареста футболистов – до 8 февраля.

    Источник: «Р-Спорт»

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    05.02.2019 11:33
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    Комментарии88
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 6 февраля 2019, 09:58

      Про оскорбления себя и остальной группы лиц - много слов. А о своих действиях всего два. И то сдержанные - "чрезмерная реакция". Прям какой то дипломатический слэнг.

      1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 6 февраля 2019, 04:23

      хлебай баланду ,пиши письма а мы их тут читать будем, и вспоминать ,каким же ты андоном был на воле

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 6 февраля 2019, 03:11

      Выражение "не прошло и пол года" подходит идеально )

      1
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 6 февраля 2019, 01:48

      Ведь киздит как дышит,а дышит часто.этого мажора уже ничем не исправить

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 февраля 2019, 00:19

      Скорее бы закончили с этим делом. Что держать их в СИЗО? Будет срок - значит поедут лес валить. Оправдают - значит поедут домой. А так - пока тянут - так и СИЗО зачтётся. Скорее всего из-за этого и тянут.

      3
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Владислав Vlad 6 февраля 2019, 01:29

      Ну так год в Сизо за два идёт.
      Всё к тому и идёт, осудят и выпустят в зале суда.

      1
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > maygli 6 февраля 2019, 09:25

      За два - это в поселении, на общем режиме - 1,5, а на строгаче - 1 к 1.
      Сейчас продлят до 8 апреля - получится 6 месяцев. Дадут год поселения и .... Домо-о-о-о-о-й! ))))

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 февраля 2019, 19:32

      Пора выпускать мужика. Зенит Азмуна купил, так что смысла держать Кокорина в СИЗО заказчику нет. Только деньги на ветер.

      -1
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      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 5 февраля 2019, 19:21

      Закукарекал петушок..Пусть сидит,а то совсем от безнаказанности озверели...

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 февраля 2019, 19:01

      Если бы не писал фразу "про оскорбления",нанесённые корейцем банде футбольных миллионеров и их подручных,то ещё можно было бы поверить в искренность этой "подсадной писульки"! "Не верю!",-как говорил классик театральной режиссуры.

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Агасфер 5 февраля 2019, 19:30

      Так его писанину редактируют адвокаты.
      Чтобы как бы извиняюсь, но я не виноват.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > maygli 6 февраля 2019, 00:00

      Значит адвокаты неграмотны.
      Если извиняются, то говорят - Извините. А он пишет - Извиняюсь, т.е. извиняет сам себя.
      Ну, и конечно же как кто-то сказал - Всё, что что сказано имеет смысл лишь до той поры, пока не скажут "Но".... Т.е. он там типа извиняется, Но...... )

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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 февраля 2019, 17:35

      Вот если бы он перевёл деньги которые ему платит Зенит, (за то время пока он сидит в сизо) в любую детскую спортивную школу для развития детского футбола, вот это был бы поступок. Отправить не заработанные деньги на благое дело.

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > maygli 5 февраля 2019, 22:32

      вот так и депутаты у нас законопроекты вносят -все деньги народа считают не заработанными и считают необходимым изъять их еще в большей степени и направить "нуждающимся" ) людей обычно не наказывают их повседневными делами-это я уже про оказание помощи спортивным школам

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      Рейтинг: +5873

      maygli > kupryaev 6 февраля 2019, 01:26

      Кокорин у нас народ?!?
      ;-))) не смеши.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > maygli 8 февраля 2019, 00:32

      у тебя какая -то шкала есть ? градирующая людей по уровню заработной платы? он вроде своим трудом добился того,что имеет ...или нет? его может продвигали?или по родственным связям поставили ? ...смешишь тут ты своими сказочными предложениями -сколько таких денег бы дошло до спортшкол ? ты о спортшколах то много знаешь?может думаешь ,что они бесплатные и поэтому такой низкий уровень подготовки ? придут деньги условного Кокорина и все сразу красками заиграет?

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      Рейтинг: +5873

      maygli > kupryaev 8 февраля 2019, 00:45

      Заработанными своим трудом деньгами так не швыряются, как это делал Кокорин.
      Швыряются шальными или бешенными. легко пришли, легко ушли.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > maygli 9 февраля 2019, 21:48

      т.е. любой футболист не зарабатывает получается исходя их твоей логики ? так чего же тогда все так не зарабатывают?) ленятся ? или когда талант раздавали ,стояли в очереди за рюмкой черной зависти?

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      maygli > kupryaev 11 февраля 2019, 00:18

      Да нет, ты не понял. Футболисты зарабатывают своим трудом и потом. Кому-то повезло больше зарабатывать кому-то меньше. Есть футболисты работающие побольше Кокорина, но получающие в десятки раз меньше. Так вот, очень значительную часть денег футболист получает не за работу, а за талант данный ему богом. И как он распорядится этим даром зависит от игрока. Не всегда с одарённостью получают ум. И тому есть полно примеров растраченных и загубленных талантов.Так вот эти дополнительные бешенные деньги свалившиеся за природный дар, а не заработанные трудом и потом, порой и сносят башню у молодых, не окрепших ещё ребят.

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      maygli 5 февраля 2019, 17:29

      Ну для осознания содеянного, времени в СИЗО прошло достаточно.
      То, что ему помогают правильно составить письмо, ничего особенного нет, так как не каждый может понятно изложить свои мысли и желания на бумаге.
      Но вот действий, которые помогли бы поверить в истинное осознание и понимание, чтоб народ как-то повернулся к нему, таких дел нет.

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