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    Кокорину и Мамаеву продлили арест до 8 апреля

    Сегодня в Тверском суде Москвы состоялось заседание по рассмотрению ходатайства следствия о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому.

    Суд удовлетворил просьбу следователей. Все четверо пробудут в СИЗО до 8 апреля.

    В октябре Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.

    Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное

    «Кокорин может сыграть только в финале ЛЕ?». Страна реагирует на решение суда

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    06.02.2019 15:38
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    Комментарии119
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 10:37

      Наверное никто не ожидал что дело затянется на такой длительный срок.

      3
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 7 февраля 2019, 07:51

      Чем дальше, тем более походит на фарс. Неужели следствие до сих пор не установила детали преступления, чтобы передать материалы в суд? Что ещё выясняют?

      1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 7 февраля 2019, 06:15

      Аххха

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      Рейтинг: +57

      АлексКов 7 февраля 2019, 01:39

      Всем привет! Уважаемые любители футбола, эта тема «Кокорин и Мамаев» - это обычная жизненная ситуация из жизни нас с Вами - мужиков. Все мы из вас дрались. Кто-то выигрывал драку, а кто-то проигрывал. Кто-то находился трезвым, а кто-то пьным. И в результате все заканчивалось боевой ничьей. Так зачем обманывать себя.
      Виноваты эти ребята только в том, что это все РАЗДУЛИ ИЗ-ЗА из известности, больше ни в чем.
      Поддержите своих футболистов!

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      Рейтинг: +98

      Spaunn7 7 февраля 2019, 00:05

      Ого ,сколько тут коментов) Ребята , все будет хорошо. Отпустят их. Ну поморозят еще чуток , дадут условное и все закончиться. Сколько они там просидели ,4 мес.. это не приговор . Вспомните Тайсона) Он потом вышел и дальше продолжал зарабатывать свои милионы . Так и с этими будет. Все будет хорошо ,не переживайте!

      0
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 6 февраля 2019, 22:28

      А у меня в отличии от обосцик адвокатов и представителей Зенита есть пара тройка вопросов лично к императору Всея Руси:1,Володя ну ты как будто периодически кувыркаешься с Паком, не ясно откуда такая ярко выраженная предвзятость, когда ты целое Лицо государства, и должен размышлять и соображать Независимо от твоих личных эмоций!!! 2,на каждом самете или пресс конференции Ты нам рассказываешь о твоих заокеанских партнёрах, которые "поддерживают политику 2-х стандартов" , ок так и есть, только ты наш Предводитель и Вечное Светило от " них "(америкашек) по факту ничем не отличаешься, ведь ежедневно происходит 100 тысяч подобных нарушений, за которое не всегда наши доблестные копы готовы вообще потерпевших слушать!!! 3,все Вы говорите о показательной порке, очень интересное мнение, но тогда где же все остальные подобные суды чести, где Наши друзья Миллиардеры или Губернаторы, у которых Статья УК РФ предусматривает вышку, а на выходе максимум снятие с должности, ну и домашний арест!!! Я эти вопросы могу перечислять бесконечно, но увы в Твои "могучие" уши они вряд ли попадут!!! Совет к будущим выборам,-"хочешь удержать кресло, не самодурь, люди ещё от пенсионной реформы не отошли!!!"

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > ТОПТЫГИН 6 февраля 2019, 23:22

      Ты реально думаешь, что "Темнейший" вообще в курсе про эту эпопею? )))

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      Рейтинг: +5873

      maygli 6 февраля 2019, 22:04

      А клубы молчат в тряпочку....
      Может эти дорогие игроки им уже не нужны?

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > maygli 6 февраля 2019, 22:08

      Согласен, что это странно...

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      Рейтинг: +2030

      morgan59 6 февраля 2019, 21:48

      При всём моём патриотизме, при всей любви к Родине, считаю, что понятие Родина не имеет ничего общего с Судебной системой , правосудием и чиновниками . Родина - это мы с вами, а Чинуши живут в другом мире. Сегодня я уже точно определился , что никогда в жизни больше не пойду на выборы . Никогда!!! Ни на какие выборы. Ни за кого голосовать не буду.

      2
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > morgan59 6 февраля 2019, 22:10

      Никогда не говори - "никогда"))) не пойдешь- выбирут за тебя...

      3
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА > Валерий1965 6 февраля 2019, 23:56

      Если бы выборы что-то значили и решали,нас бы на них не позвали!

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 6 февраля 2019, 21:35

      Наша судебная система подтвердила полный бред своего существования.
      Руководствуются не законом, а желанием чиновников.
      Почему молчит Зенит? Мог бы прислать своих адвокатов, подключить юристов, залог в 100 миллионов внести... но видно им было сказано - "Не дёргаться!"

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > maygli 6 февраля 2019, 22:11

      Им сказано...

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      Рейтинг: +256

      477 6 февраля 2019, 21:14

      государство-мрак -терпеть не могу........РОДИНУ ЛЮБЛЮ. наступят времена и по лучше.......ждать или вилы брать......

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > 477 6 февраля 2019, 22:13

      Возьмёшь вилы- получишь по рогам) хоть один бунт который принес хоть что-то хорошее народу знаете?))) Ворот!

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