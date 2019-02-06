Кокорину и Мамаеву продлили арест до 8 апреля

Сегодня в Тверском суде Москвы состоялось заседание по рассмотрению ходатайства следствия о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому.

Суд удовлетворил просьбу следователей. Все четверо пробудут в СИЗО до 8 апреля.

В октябре Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.

Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное

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