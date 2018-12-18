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    Очередной провальный суд Кокорина и Мамаева. Новый год они проведут в СИЗО


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    Голосов: 6
    18.12.2018 12:45
    Состоялось очередное заседание, где подсудимые веселились, а их апелляцию отклонили.

    13 дней назад состоялся суд над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. 5 декабря они увиделись впервые с момента задержания. Следствие просило продлить срок содержания под стражей до 8 февраля, старания адвокатов ни к чему не привели – арест был продлен именно до этой даты. Решение в течение трех дней могло быть обжаловано в Мосгорсуде.

    Сегодня, 18 декабря, состоялся новый суд, на котором рассматривались апелляции адвокатов футболистов. Вот его итоги.

    • Накануне в инстаграме Кокорина появился призыв прийти к зданию суда и поддержать футболистов. Люди пришли, но их было очень мало. Всего два человека.

    • Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находились в одной камере. Пока судья зачитывала ходатайства, Кокорин-старший писал записки товарищам. Те хихикали. Кроме Мамаева.

    • Алана Мамаева опоздала на заседание, ее не пустили в зал. Осталась ждать результатов в машине.

    • Адвокат Кокорина предоставила заключение медштаба «Зенита» о необходимости лечения и реабилитации футболиста после травмы крестообразной связки. А еще – заключение психолога о том, что игрок отличается повышенной чувствительностью нервной системы и не обучен управлению эмоциями.

    • Слова Кокорина: «Суд избрал суровую меру пресечения. Мы здесь уже более 2 месяцев. Документы подтверждают, что мы здесь незаконно находимся. Надеемся на вашу профессиональную точку зрения. Непонятно, почему на каждом суде не могут приобщить к делу видеодоказательства и те материалы, что предъявили в суде. Экспертизы провели спустя три дня. Очень хотелось бы, чтобы рассмотрели документы. По мне, дело полностью раскрыто и закрыто. Принесен легкий вред».

    • Слова Мамаева: «Всем очевидно, что следственные действия подошли к концу: опрошены потерпевшие и свидетели, экспертизы получены. Мы ничем не можем помешать вести дальнейшие действия. Все вокруг это осознают. Каждый из нас, в частности я, приносим извинения. Я компенсировал ущерб 500 тысяч рублей. В практике, когда наносится малый вред, присуждается штраф — 350 000. Мы полностью сотрудничаем со следствием. В наших интересах, чтобы этот процесс завершился как можно быстрее. Мы не собираемся скрываться. Все, кто каким-либо образом связан с обвинением, делают все быстро и четко. Прошу обратить на это внимание и не оставлять меру пресечения. Позвольте мне встретить Новый год с семьей в кругу домашнего очага».

    • Адвоката Кокорина-младшего запомнили еще с прошлого раза

    • Пламенная речь Барика: «Мой подзащитный – самый молодой и неопытный здесь. Нет у него ресурса – ни финансового, ни физического, ни человеческого, чтобы повлиять на следствие. Какой преступной деятельностью он может заниматься?! Ни одного довода нет! Даже чтобы ребенка обмануть, нужны доводы. Кирилл не обладает денежными средствами, он живет на карманные расходы».

    • Адвокат Протасовицкого вообще сообщил, что его подзащитный пытался всех разнять.

    • Следователь и прокурор не увидели оснований для отмены судебного решения.

    • После перерыва был объявлен вердикт, который не удивил. Апелляция отклонена.

    Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

    «Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 20 декабря 2018, 08:14

      Не надо быть Станиславским и так видно по их "раскаявшимся" лицам:"НЕ ВЕРЮ!"

      2
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      Рейтинг: +411

      aam 19 декабря 2018, 15:37

      Пусть там бухнут и с охраной подерутся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 19 декабря 2018, 15:17

      Судя по высказываниям психолога Зенита, Кокорина, давно надо было изолировать от общества, в связи с его нестабильным псих-эмоциональном состоянием.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 19 декабря 2018, 15:01

      Есть поверие: "Где новый год встретишь, там его и проведешь!".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2089

      ItalianFootball 19 декабря 2018, 10:10

      Если реально к материальным дела, что то существенное не приобщают, то становится похоже на публичную порку, перегибают.

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 19 декабря 2018, 09:32

      Этих подонков в середине прошлого века расстреляли бы и дело с концом!!! Бе-е-е-едненькие, сидеть трудно.... Не мне вы, блин, попались!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 19 декабря 2018, 08:41

      полный срок намотать-пусть хихикают

      4
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 декабря 2018, 06:49

      доигрались два мажора

      3
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 19 декабря 2018, 02:29

      "Кирилл не обладает денежными средствами, он живет на карманные расходы"

      На карманные расходы брата-долларового миллионера, ну да.
      Не адвокаты, а клоуны.

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      Рейтинг: +653

      MichelWB > Ljungberg9 19 декабря 2018, 15:22

      Живет на карманные расходы, означает что расходует карманные деньги, а так как денежными средствами не располагает, значит он расходует чужие карманные деньги. Следовательно он карманник.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 декабря 2018, 00:54

      Они ещё и хихикают, ну точно не все дома...

      3
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