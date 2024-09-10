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    ТОП-10 лучших бомбардиров «Краснодара» за всю историю


    5
    Голосов: 1
    10.09.2024 12:55
    Лучшие бомбардиры ФК «Краснодар»: от Мовсисяна до Смолова

    История футбольного клуба «Краснодар» началась относительно недавно – в 2008 году. Южане за несколько лет преодолели путь от третьей по силе лиге российского футбола до старта в Лиге чемпионов, завоевание медалей национального первенства. В сезоне 2023/2024 – через 16 лет после основания клуба, «Краснодар» завоевал серебряные медали в РПЛ, в борьбе за чемпионство уступил 1 балл питерскому «Зениту».

    Один из компонентов успеха «Краснодара» – грамотная селекция. В клуб приходили футболисты, которые оставили серьезный след в истории команды, а кто-то по-прежнему продолжает выходить на поле в футболке «Краснодара». Рассказываем о 10 лучших бомбардирах «Краснодара» за всю историю существования клуба

    10. Юра Мовсисян – 23

    ФК «Краснодар» стал первым российским клубом в карьере форварда сборной Армении Юры Мовсисяна. Футболист пополнил состав южан в сезоне 2010/11, а трансфер форварда обошелся «Краснодару» в 2 млн евро.

    Впрочем, нападающий с лихвой отработал потраченные на него деньги. Армянин провел в футболке «Краснодара» 51 матч и забил 23 гола. В среднем по 0,45 мячей за игру – по этому показателю Юра Мовсисян уступает только Джону Кордобе и Федору Смолову.

    9. Маурисио Перейра – 29

    Трансфер уругвайца не стоил «Краснодару» ни копейки – полузащитник перешел в команду в сезоне 2019/20 на правах свободного агента. Переход Перейры в «Краснодар» – одно из значимых событий в истории клуба. Легионер провел в форме южан 201 встречу и забил 29 голов.

    8. Эдуард Сперцян – 34

    Эдуард Сперцян – воспитанник академии футбольного клуба «Краснодар». Полузащитник в свое время поиграл во второй и третьей командах южан, а теперь – один из лидеров основы. В активе Эдуарда Сперцяна 119 матчей и 34 гола – впрочем, полузащитник по-прежнему выступает за «Краснодар», поэтому у игрока есть все шансы улучшить свои текущие показатели.

    7. Павел Мамаев – 35

    Скандально известный Павел Мамаев в свое время провел за «Краснодар» 146 матчей. Полузащитник оставил след в истории южан и попал в топ лучших бомбардиров команды – Мамаев наколотил 35 голов, но как только Павел попал в светскую хронику, руководство «Краснодара» расторгло контракт с полузащитником.

    6. Жоазиньо – 39

    Вингер пополнил состав «Краснодара» в сезоне 2010/11, трансфер бразильца обошелся клубу в 1 млн евро. Впрочем, в Краснодаре наверняка не жалеют о приобретении бразильца. Жоазиньо за семь лет в стане южан провел 217 матчей и имеет в своем активе 39 голов.

    5. Виктор Классон – 43

    Шведский легионер замыкает пятерку лучших бомбардиров «Краснодара». Виктор Классон пополнил состав южан в сезоне 2016/17, провел в клубе 5 лет, отыграл в 147 матчах и отправил 43 мяча в ворота соперников.

    4. Джон Кордоба – 46

    В последнее время участились разговоры о возможном переходе колумбийца в «Спартак», однако Кордоба по-прежнему футболист «Краснодара». Форвард в свое время довольно успешно поиграл в Бундеслиге, а теперь демонстрирует свое мастерство в России. Джон отыграл в составе южан 91 встречу и забил 46 голов. К слову, у Кордобы все еще есть шанс улучшить свои статистические показатели.

    3. Вандерсон – 49

    В тройку лидеров по забитым голам за «Краснодар» входит бразилец Вандерсон. Футболист перешел в стан южан в сезоне 2012/13 и почти сразу ушел в аренду в шведский «ГАИС». После возвращения из-за рубежа игрок провел в составе «Краснодара» четыре сезона, отыграл в 155 матчах и наколотил 49 мячей.

    2. Ари – 54

    Натурализованный россиянин стал игроком «Краснодара» в сезоне 2013/14. Южане заплатили за нападающего 400 тысяч евро – как показало время, это были небольшие деньги. Ари отыграл в составе южан 172 матча, в которых смог забить 54 гола.

    1. Федор Смолов – 65

    Перед стартом нынешнего сезона Федор Смолов вернулся в «Краснодар» – это второй заход россиянина в южный клуб. Краснодарские болельщики любят форварда, что неудивительно, ведь сейчас футболист – лучший бомбардир в истории клуба. Федор Смолов в общей сложности провел за команду 108 матчей и наколотил 65 голов.

    Однако, у 34-летнего нападающего есть возможность улучшения своей статистики.

    Таблица лучших бомбардиров в истории ФК «Краснодар»

    Игрок Матчи Голы
    1. Федор Смолов 108 65
    2. Ари 172 54
    3. Вандерсон 155 49
    4. Джон Кордоба 91 46
    5. Виктор Классно 147 43
    6. Жоазиньо 217 39
    7. Павел Мамаев 146 35
    8. Эдуард Сперцян 119 34
    9. Маурисио Перейра 201 29
    10. Юра Мовсисян 51 23

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: en.armradio.am
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии (6)
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    The only one
    1725964031
    ничё так...
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    Max-Min-vkontakte
    1725964949
    Из песни слов не выкинешь. А из этого текста можно выкинуть два слова - "впрочем" и "наколотил", которые повторяются многократно. А по смыслу - всё так и есть, все молодцы
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    vikingus
    1725988185
    А вы уверены, что это фотка того Вандерсона? Их ведь двое было)
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    chepinaew
    1726049527
    Я постоянно играю с одним и тем же сервисом прогнозов на спорт. В яндексе ищите: «серебряный прогноз». Играют до победы! Отличный сервис, проверенный. 11 лет им. Гарантии на все прогнозы.
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    Владимир-Клименко-google
    1726127331
    Это тест на внимательность?! 1)Перепутали фото Франсишку Вандерсона с Вандерсоном Масиэлем. 2) Перейра пришел в Краснодар в 2013!
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