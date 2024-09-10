Лучшие бомбардиры ФК «Краснодар»: от Мовсисяна до Смолова

История футбольного клуба «Краснодар» началась относительно недавно – в 2008 году. Южане за несколько лет преодолели путь от третьей по силе лиге российского футбола до старта в Лиге чемпионов, завоевание медалей национального первенства. В сезоне 2023/2024 – через 16 лет после основания клуба, «Краснодар» завоевал серебряные медали в РПЛ, в борьбе за чемпионство уступил 1 балл питерскому «Зениту».

Один из компонентов успеха «Краснодара» – грамотная селекция. В клуб приходили футболисты, которые оставили серьезный след в истории команды, а кто-то по-прежнему продолжает выходить на поле в футболке «Краснодара». Рассказываем о 10 лучших бомбардирах «Краснодара» за всю историю существования клуба

10. Юра Мовсисян – 23

ФК «Краснодар» стал первым российским клубом в карьере форварда сборной Армении Юры Мовсисяна. Футболист пополнил состав южан в сезоне 2010/11, а трансфер форварда обошелся «Краснодару» в 2 млн евро.

Впрочем, нападающий с лихвой отработал потраченные на него деньги. Армянин провел в футболке «Краснодара» 51 матч и забил 23 гола. В среднем по 0,45 мячей за игру – по этому показателю Юра Мовсисян уступает только Джону Кордобе и Федору Смолову.

9. Маурисио Перейра – 29

Трансфер уругвайца не стоил «Краснодару» ни копейки – полузащитник перешел в команду в сезоне 2019/20 на правах свободного агента. Переход Перейры в «Краснодар» – одно из значимых событий в истории клуба. Легионер провел в форме южан 201 встречу и забил 29 голов.

8. Эдуард Сперцян – 34

Эдуард Сперцян – воспитанник академии футбольного клуба «Краснодар». Полузащитник в свое время поиграл во второй и третьей командах южан, а теперь – один из лидеров основы. В активе Эдуарда Сперцяна 119 матчей и 34 гола – впрочем, полузащитник по-прежнему выступает за «Краснодар», поэтому у игрока есть все шансы улучшить свои текущие показатели.

7. Павел Мамаев – 35

Скандально известный Павел Мамаев в свое время провел за «Краснодар» 146 матчей. Полузащитник оставил след в истории южан и попал в топ лучших бомбардиров команды – Мамаев наколотил 35 голов, но как только Павел попал в светскую хронику, руководство «Краснодара» расторгло контракт с полузащитником.

6. Жоазиньо – 39

Вингер пополнил состав «Краснодара» в сезоне 2010/11, трансфер бразильца обошелся клубу в 1 млн евро. Впрочем, в Краснодаре наверняка не жалеют о приобретении бразильца. Жоазиньо за семь лет в стане южан провел 217 матчей и имеет в своем активе 39 голов.

5. Виктор Классон – 43

Шведский легионер замыкает пятерку лучших бомбардиров «Краснодара». Виктор Классон пополнил состав южан в сезоне 2016/17, провел в клубе 5 лет, отыграл в 147 матчах и отправил 43 мяча в ворота соперников.

4. Джон Кордоба – 46

В последнее время участились разговоры о возможном переходе колумбийца в «Спартак», однако Кордоба по-прежнему футболист «Краснодара». Форвард в свое время довольно успешно поиграл в Бундеслиге, а теперь демонстрирует свое мастерство в России. Джон отыграл в составе южан 91 встречу и забил 46 голов. К слову, у Кордобы все еще есть шанс улучшить свои статистические показатели.

3. Вандерсон – 49

В тройку лидеров по забитым голам за «Краснодар» входит бразилец Вандерсон. Футболист перешел в стан южан в сезоне 2012/13 и почти сразу ушел в аренду в шведский «ГАИС». После возвращения из-за рубежа игрок провел в составе «Краснодара» четыре сезона, отыграл в 155 матчах и наколотил 49 мячей.

2. Ари – 54

Натурализованный россиянин стал игроком «Краснодара» в сезоне 2013/14. Южане заплатили за нападающего 400 тысяч евро – как показало время, это были небольшие деньги. Ари отыграл в составе южан 172 матча, в которых смог забить 54 гола.

1. Федор Смолов – 65

Перед стартом нынешнего сезона Федор Смолов вернулся в «Краснодар» – это второй заход россиянина в южный клуб. Краснодарские болельщики любят форварда, что неудивительно, ведь сейчас футболист – лучший бомбардир в истории клуба. Федор Смолов в общей сложности провел за команду 108 матчей и наколотил 65 голов.

Однако, у 34-летнего нападающего есть возможность улучшения своей статистики.

Таблица лучших бомбардиров в истории ФК «Краснодар»