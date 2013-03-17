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Павел Мамаев
Новости
Павел Мамаев - новости
Завершил карьеру
17 сентября 1988 (37)
#10 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Россия
Статистика
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Трансферы
Публикации
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
13 августа
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
8 августа
1
Мамаев объяснил трансфер Сперцяна в саудовский клуб
9 июля
1
Мамаев отреагировал на камбэк Аргентины с Египтом
8 июля
Мамаев высказался о новой работе в Первой лиге
8 июня
Мамаев нашел новую работу
8 июня
8
Мамаев назвал своего футбольного отца
6 июня
1
Мамаев: «Сколько у нас тренеров-экспертов на ТВ? Они не заслуживают работу?»
5 июня
2
Мамаев назвал лучшего российского игрока из нового поколения
4 июня
3
Мамаев одним словом описал судейство в финале Лиги чемпионов
2 июня
3
Мамаев сказал, к чему приведет поражение «Спартака» в финале Кубка
24 мая
1
Мамаев назвал условие для продолжения карьеры Кокорина
5 мая
2
Батраков близок к достижению Мамаева 10-летней давности
4 мая
1
Мамаев оценил игру Сафонова в полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
3
Смолов потроллил Мамаева: «В «Краснодаре» определял травмы лучше, чем врачи»
1 мая
Мамаев ответил, вернется ли «Зенит» на первое место в РПЛ
25 апреля
4
Мамаев получил новую профессию
25 апреля
6
Смолов: «Посоветую молодым футболистам больше не ходить в «Кофеманию»
1 апреля
1
Слуцкий подробно рассказал о своих конфликтах с игроками ЦСКА
31 марта
1
Реакция Мамаева на результативность Соболева
24 марта
2
Мамаев отреагировал на отстранение Мойзеса от тренировок ЦСКА
20 марта
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
17 марта
13
Мамаев предложил российского тренера для «Спартака»
6 марта
3
Мамаев ответил, нужно ли забанить США в международном спорте
2 марта
Академия Мамаева и Смолова в Дубае приостановила работу
2 марта
Мусаев ответил на резонансное высказывание Мамаева о «Краснодаре»
21 января
4
Дзюба раскритиковал российских футбольных экспертов
14 января
3
Мамаев назвал главное разочарование в 2025 году
4 января
1
Слуцкий – о ситуации с Кокориным и Мамаевым в Монте-Карло: «Их имидж повлиял на решения после «Кофемании»
2025.12.14 17:18
3
Бубнов – о резонансном высказывании Мамаева: «Он пьяный, что ли?»
2025.12.11 19:04
5
1
2
3
4
5
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