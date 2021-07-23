|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|5
|0
|0
|1
|0
|Химки
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2022
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|4:1
|Крылья Советов (Самара)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|4:2
|ЦСКА (Москва)
|26.02.2022
|1' -46'
|Химки (Химки)
|0:3
|Динамо (Москва)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|1:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|26.09.2021
|79' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Ахмат (Грозный)
|18.09.2021
|1' -88'
|Крылья Советов (Самара)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|14.08.2021
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:3
|ЦСКА (Москва)
|08.08.2021
|1' -71'
|Химки (Химки)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|37'
|01.08.2021
|1' -81'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:4
|Зенит (Санкт-Петербург)
|23.07.2021
|59' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Динамо (Москва)