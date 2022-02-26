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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Динамо
Химки - Динамо: обзор матча 26 февраля 2022
Химки
26.02.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Динамо
35'
Ф. Смолов
84'
С. Шиманьски
89'
Д. Фомин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Динамо
89'
ГОЛ! 0:3!
Д. Фомин
Пас отдал
Я. Гладышев
89'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
С. Шиманьски
88'
Замена
Д. Макаров
️️️️
В. Грулев
84'
ГОЛ! 0:2!
С. Шиманьски
Пас отдал
К. Тюкавин
Замена
Н. Главчич
️️️️
И. Кухарчук
80'
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
Ю. Жирков
71'
69'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
Красная карточка
А. Лоуренс
66'
56'
Замена
С. Сазонов
️️️️
А. Захарян
Желтая карточка
Р. Мирзов
54'
51'
Вторая желтая
Р. Евгеньев
Замена
А. Лоуренс
️️️️
П. Мамаев
46'
Красная карточка
Ф. Дагерстол
45'
37'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
35'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
С. Шиманьски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
2
Бруно Виана
ПЗ
27
Резиуан Мирзов
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
60
Дидье Ламкель Зе
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Арсен Захарян
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Химки
54
Егор Генералов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Лантратов
15
Тихий
20
Волков
25
Дагерстол
18
Жирков
2
Виана
88
Глушаков
10
Мамаев
27
Мирзов
44
Кухарчук
60
Ламкель Зе
4-1-1-3-1
1
Шунин
18
Паршивлюк
4
Евгеньев
2
Бальбуэна
7
Скопинцев
74
Фомин
6
Моро
17
Шиманьски
23
Захарян
27
Грулев
90
Смолов
10
Мамаев
6
Лоуренс
6
Лоуренс
10
Мамаев
18
Жирков
3
Набиуллин
3
Набиуллин
18
Жирков
44
Кухарчук
35
Главчич
35
Главчич
44
Кухарчук
27
Грулев
77
Макаров
77
Макаров
27
Грулев
23
Захарян
4
Сазонов
4
Сазонов
23
Захарян
17
Шиманьски
91
Гладышев
91
Гладышев
17
Шиманьски
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
Остались в запасе
Химки
Динамо
54
Егор Генералов
ВР
11
Александр Долгов
ЦФ
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
11
Александр Долгов
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Химки - Динамо
1
2
1
1
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Егор Болховитин
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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