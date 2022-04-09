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РПЛ 2026/2027
Химки - ЦСКА
Химки - ЦСКА: обзор матча 09 апреля 2022
Химки
09.04.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
4 : 2
Завершен
ЦСКА
9'
И. Садыгов
54'
А. Руденко
80'
Б. Сабович
86'
А. Руденко
32'
Е. Ушаков
44'
Ю. Языджи (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - ЦСКА
Замена
А. Юран
️️️️
К. Боженов
89'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Руденко
89'
87'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Х. Карраскаль
ГОЛ! 4:2!
А. Руденко
Пас отдал
Б. Магомедов
86'
ГОЛ! 3:2!
Б. Сабович
Пас отдал
Б. Идову
80'
68'
Замена
К. Набабкин
️️️️
Е. Ушаков
68'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Ю. Языджи
67'
Желтая карточка
Х. Карраскаль
Замена
Н. Главчич
️️️️
И. Кухарчук
64'
60'
Замена
М. Мухин
️️️️
Б. Зайнутдинов
Замена
Б. Сабович
️️️️
И. Камышев
56'
Травма
И. Камышев
55'
ГОЛ! 2:2!
А. Руденко
Пас отдал
И. Кухарчук
54'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
И. Садыгов
46'
44'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ю. Языджи
Желтая карточка
Г. Григалава
42'
32'
ГОЛ! 1:1!
Е. Ушаков
Пас отдал
И. Обляков
Желтая карточка
А. Руденко
20'
ГОЛ! 1:0!
И. Садыгов
Пас отдал
И. Кухарчук
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛАЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
7
Илья Садыгов
ЛФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
6
Марио Фернандес
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
41
Егор Ушаков
ПАЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
10
Иван Обляков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
97
Юсуф Языджи
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Химки
25
Артем Юран
ПЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
3
Бруно Фукс
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Лантратов
88
Григалава
15
Тихий
20
Волков
87
Боженов
30
Идову
11
Камышев
88
Глушаков
19
Руденко
44
Кухарчук
7
Садыгов
3-2-1-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
32
Магнуссон
15
Бийол
41
Ушаков
5
Гбамен
19
Зайнутдинов
28
Медина
10
Обляков
15
Карраскаль
97
Языджи
7
Садыгов
97
Магомедов
97
Магомедов
7
Садыгов
87
Боженов
25
Юран
25
Юран
87
Боженов
11
Камышев
14
Сабович
14
Сабович
11
Камышев
44
Кухарчук
35
Главчич
35
Главчич
44
Кухарчук
19
Руденко
11
Долгов
11
Долгов
19
Руденко
41
Ушаков
14
Набабкин
14
Набабкин
41
Ушаков
19
Зайнутдинов
16
Мухин
16
Мухин
19
Зайнутдинов
15
Карраскаль
21
Эджуке
21
Эджуке
15
Карраскаль
97
Языджи
14
Яковлев
14
Яковлев
97
Языджи
Остались в запасе
Химки
ЦСКА
10
Павел Мамаев
ЦП
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
66
Алан Дзагоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
3
Бруно Фукс
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Остались в запасе
10
Павел Мамаев
ЦП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
66
Алан Дзагоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
3
Бруно Фукс
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча Химки - ЦСКА
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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