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Химки - Крылья Советов
Химки - Крылья Советов: обзор матча 24 апреля 2022
Химки
24.04.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Крылья Советов
45+1'
Д. Глушаков (П)
50'
Р. Мирзов
88'
И. Садыгов
90'
А. Солдатенков (АГ)
28'
М. Глушенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Крылья Советов
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
А. Солдатенков
90'
ГОЛ! 3:1!
И. Садыгов
88'
86'
Замена
Д. Липовой
️️️️
Ю. Горшков
85'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Зиньковский
Замена
А. Филин
️️️️
Д. Глушаков
85'
Замена
И. Садыгов
️️️️
И. Кухарчук
80'
69'
Замена
М. Витюгов
️️️️
В. Сарвели
68'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
М. Глушенков
Замена
Н. Главчич
️️️️
А. Руденко
62'
61'
Красная карточка
Г. Бейл
58'
Желтая карточка
А. Солдатенков
ГОЛ! 2:1!
Р. Мирзов
Пас отдал
Д. Глушаков
50'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Э. Набиуллин
46'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Б. Сабович
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Глушаков
45'
+1
44'
Вторая желтая
Д. Якуба
42'
Желтая карточка
Ю. Горшков
37'
Желтая карточка
Д. Якуба
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Глушенков
Пас отдал
И. Гапонов
Желтая карточка
Э. Набиуллин
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
14
Бесард Сабович
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Химки
54
Егор Генералов
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
3-2-2-2
22
Лантратов
15
Тихий
20
Волков
88
Григалава
3
Набиуллин
87
Боженов
14
Сабович
88
Глушаков
19
Руденко
44
Кухарчук
4-1-1-2-2
1
Ломаев
23
Бейл
95
Гапонов
3
Солдатенков
4
Горшков
8
Якуба
8
Коваленко
29
Ежов
77
Зиньковский
10
Глушенков
9
Сарвели
88
Глушаков
25
Филин
25
Филин
88
Глушаков
19
Руденко
35
Главчич
35
Главчич
19
Руденко
14
Сабович
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Сабович
44
Кухарчук
7
Садыгов
7
Садыгов
44
Кухарчук
3
Набиуллин
27
Мирзов
27
Мирзов
3
Набиуллин
4
Горшков
9
Липовой
9
Липовой
4
Горшков
9
Сарвели
8
Витюгов
8
Витюгов
9
Сарвели
77
Зиньковский
9
Пиняев
9
Пиняев
77
Зиньковский
10
Глушенков
10
Цыпченко
10
Цыпченко
10
Глушенков
Остались в запасе
Химки
Крылья Советов
54
Егор Генералов
ВР
10
Павел Мамаев
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
10
Павел Мамаев
ЦП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Химки - Крылья Советов
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Андрей Болотенков
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Егор Болховитин
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Гаряфий Жафяров
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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