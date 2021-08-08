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РПЛ 2026/2027
Химки - Ростов
Химки - Ростов: обзор матча 08 августа 2021
Химки
08.08.2021, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
70'
Д. Глушаков (П)
14'
Н. Комличенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Ростов
90'
Замена
А. Гигович
️️️️
К. Хашимото
Замена
Д. Давидян
️️️️
С. Себай
90'
Желтая карточка
Д. Тихий
89'
71'
Замена
К. Фольмер
️️️️
Д. Полоз
71'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
П. Мамаев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Глушаков
70'
69'
Желтая карточка
Х. Байрамян
Замена
А. Соколов
️️️️
И. Кухарчук
61'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Б. Сабович
61'
Замена
Е. Данилкин
️️️️
Д. Стойинович
61'
37'
Желтая карточка
П. Мамаев
Желтая карточка
Д. Стойинович
35'
33'
Желтая карточка
Д. Полоз
Желтая карточка
С. Себай
23'
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Комличенко
Пас отдал
К. Хашимото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
42
Кенто Хашимото
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Химки
35
Виталий Сычев
ВР
54
Егор Генералов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
18
Артем Соколов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
9
Давид Давидян
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Ростов
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Давид Тошевски
ЦФ
3-2-2-1-1
22
Лантратов
25
Дагерстол
15
Тихий
25
Филин
30
Идову
3
Набиуллин
14
Сабович
88
Глушаков
44
Кухарчук
15
Себай
3-2-2-2-1
30
Песьяков
43
Терентьев
6
Хаджикадунич
55
Осипенко
17
Норманн
15
Глебов
42
Хашимото
10
Мамаев
19
Байрамян
7
Полоз
27
Комличенко
44
Кухарчук
18
Соколов
18
Соколов
44
Кухарчук
3
Стойинович
15
Данилкин
15
Данилкин
3
Стойинович
14
Сабович
5
Трошечкин
5
Трошечкин
14
Сабович
15
Себай
9
Давидян
9
Давидян
15
Себай
10
Мамаев
8
Тугарев
8
Тугарев
10
Мамаев
7
Полоз
9
Фольмер
9
Фольмер
7
Полоз
42
Хашимото
8
Гигович
8
Гигович
42
Хашимото
Остались в запасе
Химки
Ростов
35
Виталий Сычев
ВР
54
Егор Генералов
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
11
Илья Камышев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
54
Егор Генералов
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
11
Илья Камышев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Химки - Ростов
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR - Василий Казарцев AVAR - Денис Березнов
Резервный судья:
Максим Перезва
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Арена-Химки
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