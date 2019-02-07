В деле Кокорина и Мамаева есть четвертый участник. О нем никто не знает

Он тоже профессиональный футболист.

Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до 8 апреля. Их история уже давно известна всей стране, но мало кто знает, что в деле есть и четвертый задержанный – Александр Протасовицкий. Он тоже играет в футбол и давно знаком с Мамаевым.

Кто он такой?

Александр Протасовицкий – профессиональный футболист. В отличие от Кокорина и Мамаева, он не играл в больших клубах, но вся его жизнь связана с футболом.

«В свое время сына считали перспективным футболистом, но из-за травмы карьеру он не смог продолжить. Сейчас сам тренирует детей, в любительских играх принимает участие», – рассказывала мать Протасовицкого в октябре в интервью «Московскому Комсомольцу».

Протасовицкий играет на позиции защитника. Sportbox сообщает, что в начале своей карьеры Александр выступал во втором дивизионе за тверскую «Волгу» и подольский «Авангард», после чего ушел в любительский футбол. Вместе с клубом «Джилекс», по информации «Спорт Экспресс», Протасовицкий выиграл первенство России, после чего сконцентрировался на детско-юношеском спорте.

Откуда он знает Мамаева?

Протасовицкий и Мамаев росли в подмосковном Подольске. Они ходили в одну школу и вместе занимались футболом: «Основам мастерства их обучал тренер Юрий Алексеевич Морозов, возил в «Артек» и т.д. Он ушел из жизни в марте 2017 года, ребята организовывали похороны», – говорит мать Протасовицкого.

В отличие от остальных подозреваемых, Протасовицкий живет в Подмосковье. Он из самой обычной семьи, и его задержание серьезно ударило по благосостоянию родителей: «Ребята хорошие, жаль, что так случилось... Саша – наша надежда. Мы, его родители, пенсионеры». Протасовицкого не было на вечеринке в вагоне «Сапсана», которую устроили Мамаев и Кокорин после очного матча в Петербурге, он встречал их уже в Москве.

Какую роль он сыграл во всей истории?

Протасовицкого обвиняют только в одном эпизоде из двух – в драке на стоянке. Адвокат задержанного уверен, что и это обвинение беспочвенно. «Ни один пострадавший на моего подзащитного не указал, не опознал его», – заявил он в интервью «Комсомольской правде».

Сам Протасовицкий признает, что держал Виталия Соловчука за шею, но только для того, чтобы закончить конфликт. После звонка следователя он сразу же явился в полицию, а теперь вместе с братьями Кокориными и Мамаевом находится в «Бутырке».

Еще в октябре Протасовицкий просил отпустить его к семье: «У меня пожилые родители, а у дочки сегодня день рождения». Но суд отнесся ко всем подозреваемым одинаково. Адвокат Протасовицкого негодует: «Три «б» – бессовестно, безапелляционно, бесстыдно». Но решение принято – как минимум, два месяца Протасовицкий не выйдет на свободу.

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