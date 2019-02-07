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    В деле Кокорина и Мамаева есть четвертый участник. О нем никто не знает


    3.6
    Голосов: 12
    07.02.2019 21:27
    Он тоже профессиональный футболист.

    Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до 8 апреля. Их история уже давно известна всей стране, но мало кто знает, что в деле есть и четвертый задержанный – Александр Протасовицкий. Он тоже играет в футбол и давно знаком с Мамаевым.

    Кто он такой?

    Александр Протасовицкий – профессиональный футболист. В отличие от Кокорина и Мамаева, он не играл в больших клубах, но вся его жизнь связана с футболом.

    «В свое время сына считали перспективным футболистом, но из-за травмы карьеру он не смог продолжить. Сейчас сам тренирует детей, в любительских играх принимает участие», – рассказывала мать Протасовицкого в октябре в интервью «Московскому Комсомольцу».

    Протасовицкий играет на позиции защитника. Sportbox сообщает, что в начале своей карьеры Александр выступал во втором дивизионе за тверскую «Волгу» и подольский «Авангард», после чего ушел в любительский футбол. Вместе с клубом «Джилекс», по информации «Спорт Экспресс», Протасовицкий выиграл первенство России, после чего сконцентрировался на детско-юношеском спорте.

    Откуда он знает Мамаева?

    Протасовицкий и Мамаев росли в подмосковном Подольске. Они ходили в одну школу и вместе занимались футболом: «Основам мастерства их обучал тренер Юрий Алексеевич Морозов, возил в «Артек» и т.д. Он ушел из жизни в марте 2017 года, ребята организовывали похороны», – говорит мать Протасовицкого.

    В отличие от остальных подозреваемых, Протасовицкий живет в Подмосковье. Он из самой обычной семьи, и его задержание серьезно ударило по благосостоянию родителей: «Ребята хорошие, жаль, что так случилось... Саша – наша надежда. Мы, его родители, пенсионеры». Протасовицкого не было на вечеринке в вагоне «Сапсана», которую устроили Мамаев и Кокорин после очного матча в Петербурге, он встречал их уже в Москве.

    Какую роль он сыграл во всей истории?

    Протасовицкого обвиняют только в одном эпизоде из двух – в драке на стоянке. Адвокат задержанного уверен, что и это обвинение беспочвенно. «Ни один пострадавший на моего подзащитного не указал, не опознал его», – заявил он в интервью «Комсомольской правде».

    Сам Протасовицкий признает, что держал Виталия Соловчука за шею, но только для того, чтобы закончить конфликт. После звонка следователя он сразу же явился в полицию, а теперь вместе с братьями Кокориными и Мамаевом находится в «Бутырке».

    Еще в октябре Протасовицкий просил отпустить его к семье: «У меня пожилые родители, а у дочки сегодня день рождения». Но суд отнесся ко всем подозреваемым одинаково. Адвокат Протасовицкого негодует: «Три «б» – бессовестно, безапелляционно, бесстыдно». Но решение принято – как минимум, два месяца Протасовицкий не выйдет на свободу.

    Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное

    «Кокорин может сыграть только в финале ЛЕ?». Страна реагирует на решение суда

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Подольская Федерация Футбола
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 12
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 8 февраля 2019, 19:05

      Надо показать полное видео на стоянке,и всё всем станет ясно.Что правоохранительной системы у нас нет.

      1
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      Рейтинг: +1315

      Taps 8 февраля 2019, 11:44

      Дело тёмное, скоро и труп всплывёт.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 8 февраля 2019, 08:47

      О, так он тоже, получается, не бил водилу? Кокоши не били, Мамай не бил, этот тоже не бил.
      Водила сам себя по харе бил до гематом?

      5
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      Рейтинг: +134

      RUSSIANPOWER > Владислав Vlad 8 февраля 2019, 09:28

      Естественно, это все чиновники подстроили. Заговор и все такое. Нашли козлов отпущения, затравили бедненьких парней, а они просто мимо проходили, никого не трогали. Вон сколько сочувствующих уже, аж бесит.
      Как по мне, так они по сути те же сыновья олигархов и депутатов, избалованные, нахальные быдло, чувствующие полную вседозволенность и безнаказанность. Наслаждаюсь каждым решением суда, пусть даже в этом и нет никакой логики и смысла.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > RUSSIANPOWER 8 февраля 2019, 10:00

      Конечно PR, вот Вы слышали о Паке (именно это) до этого эпизода ?)))) Засранец метит выше по госдумной лестнице.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      RUSSIANPOWER > ItalianFootball 8 февраля 2019, 12:19

      Даже и не знаю, что Вам ответить. При чем тут амбиции Пака?! Срать ваще на него. Вот как стулом п_зданет кого, так и поговорим)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      RUSSIANPOWER > ItalianFootball 8 февраля 2019, 12:23

      Или, если он недобросовестный чиновник, то можно безнаказанно бить его стулом по голове?!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > ItalianFootball 8 февраля 2019, 12:30

      верите в теорию заговора?? ну-ну.. будете кричать - Пак наш президент??

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > кошмарик 9 февраля 2019, 09:51

      Я уже кричу!!! Вчера кружки заказали - на одной стороне Пак, а на другой кресло! Мы двигаемся дальше! Ну, а как и товарищу выше посоветую различать сарказм.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > RUSSIANPOWER 9 февраля 2019, 09:52

      Три правых скобки после первого моего предложения выше явно на что-то намекают))) Интересно, на что ?)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > ItalianFootball 9 февраля 2019, 15:46

      Заговор.....Самому то не смешно......

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > slavutiq70 12 февраля 2019, 10:01

      Это вопрос ?

      0
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 8 февраля 2019, 02:44

      Ещё один петушок, туда же под шконарь )

      -3
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 8 февраля 2019, 00:34

      Как легко всех судить, пока сам не оказался перед российским современным правосудием. Не судите и не судимы будете!

      8
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    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 7 февраля 2019, 23:23

      это жизнь,трудно отказаться от старых друзей полудурков,а они подставляют в легкую.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      RUSSIANPOWER > волчарик 8 февраля 2019, 09:22

      "Скажи мне кто твой друг, и я скажу тебе кто ты". Думаю, такое же быдло он.

      0
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