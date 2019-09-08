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    Разбираемся, за кого будут играть Кокорин и Мамаев


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    Сегодня, 20:41
    Первый настроен на «Зенит», второй – на разговор с «Краснодаром».

    История Кокорина и Мамаева в колонии закончена. На свободу они выйдут 17 сентября: все из-за того, что суд принял решение об УДО. Сейчас самое главное – где они продолжат карьеру.

    «Зенит» хочет оставить Кокорина, сам он говорил, что готов играть бесплатно

    В августе, когда в белгородской колонии состоялся товарищеский матч, Александр Кокорин рассказал о контактах с «Зенитом»: «Готов завершить карьеру в «Зените». Готов играть хоть бесплатно. Потому что клуб ко мне очень хорошо относится. Семак на связи с моей семьей. Он не просто человечище, я даже не могу найти слов, чтобы описать какой он хороший человек».

    Сейчас Кокорин свободный агент, об этом даже рассказал сам «Зенит». Период дозаявки действует до 2 октября. Так что у «Зенита» есть возможность заявить Кокорина на этот сезон.

    Слова представителей «Зенита» только приближают это. Семак говорил так: «Моя позиция остается прежней – я бы очень хотел возвращения Саши. У него нет контракта на данный момент, и ему выбирать, но я как тренер, конечно, жду не первый год его появления. Этот игрок – один из лучших в России, и иметь такого футболиста в команде – мечта любого тренера».

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал: «Освобождение Кокорина – это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время».

    По данным известного журналиста Василия Конова, «Зенит» предложит контракт Кокорину. Если так, то осталось решить вопрос с восстановлением после травмы, набором формы и заявкой на сезон, и Кокорин готов к игре.

    С Мамаевым сложно: кажется, «Краснодар» не продлит с ним контракт, но все возможно

    Позиция «Краснодара» простая: клуб боролся за то, чтобы разорвать контракт с Мамаевым. Об этом Сергей Галицкий рассказал еще в апреле: «Мы не наказываем никого. Наказывает суд. Понимаете? Или суд не наказывает. Суд принимает решение. У нас 11 тысяч мальчиков, и они должны знать, что с тех, кто станет футболистами, не будут спрашивать, как с обычных людей, потому что они являются примером для простых мальчиков. За это им платят такие деньги. Если они думают, что живут в обществе, и они свободны от него, то надо к классику обращаться».

    «Краснодар» ищет лазейки в регламенте, чтобы расторгнуть соглашение. Но пока что Мамаев сидит на контракте, который продлится до конца этого года. Если удастся, то у Мамаева будет немного времени, чтобы найти себе новую команду. Если нет, то придется ждать до января и, судя по реакции Галицкого, сидеть без практики.

    Дальше у Мамаева будут несколько вариантов:

    • «Ахмат». Рамзан Кадыров не против этого.
    • «Урал». Президент клуба Григорий Иванов сказал, что приютит Мамаева.

    Хотя сейчас Мамаев говорит, что возможно все. «Краснодар» много говорил о желании расторгнуть с ним контракт, но поменял свое решение. «У меня на данный момент действующий контракт, поэтому из «Краснодара» я ни с кем не контактировал, средства связи ограничены. Поэтому выйду, встретимся с руководством, будем дальше принимать какие-то решения, выслушаем, они выслушают меня, я выслушаю их, и примем какое-то решение», – сказал Мамаев.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: City News Moskva/Global Look Press
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