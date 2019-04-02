Это шок, но Кокорин и Мамаев будут в СИЗО еще полгода

Катастрофа для карьеры.

Сегодня Пресненский суд принял решение продлить арест футболистов Кокорина и Мамаева до 25 сентября. Также было решено оставить под стражей брата Кокорина и их общего друга Александра Протасовицкого.

Четверо находятся под стражей с 11 октября. Суд ранее уже дважды продлевал их арест на два месяца, а следующее заседание состоится 9 апреля.

Как там Кокорин?

Александр явно располнел. Во время карьеры вес Кокорина составлял около 77 кг. В СИЗО нет возможности взвеситься, но, похоже, сейчас вес футболиста сильно перевалил за 80 кг.

Адвокаты Александра утверждают, что с обменом веществ у него все в порядке. Они больше беспокоятся о его травмированном колене и утверждают, что при отсутствии двигательной деятельности он может стать инвалидом.

Ранее врач «Зенита» Гришин написал в отчете по состоянию здоровья Кокорина: «В ходе профессиональной деятельности была получена травма крестообразной связки. Присутствуют признаки артроза и артрита коленного сустава. Курс лечения и реабилитации не был закончен».

Перед судом адвокат футболиста подтвердил, что нога у Александра по-прежнему болит.

Перед входом в зал суда Александр улыбался. В самом зале молчал и скрывался под капюшоном. Во время оглашения судом решения прослезился.

Что с Мамаевым?

Павел старался показать хороший настрой. Шутил про «Уэмбли», спокойно общался с журналистами, улыбался.

Адвокат футболиста Игорь Бушманов перед судом сказал, что Павел готов к любому решению: «Он уже адаптировался, но хочет побыстрее выйти к семье. Конечно, когда все только начиналось, мы предполагали, что все будет происходить быстрее».

После оглашения Мамаев держался так же спокойно – улыбнулся и выдал: «Ничего страшного». А жену Алану наставил не паниковать: «Даже полгода – ничего страшного. Детям скажи – пусть по телеку смотрят».

Несмотря на позитивный настрой Павла, в его тоне и во взгляде считывалась глубочайшая досада. Во-первых, придется ещe, как минимум, полгода просидеть взаперти. Во-вторых, в сентябре суд может принять решение отправить их в тюрьму.

Мамаев понимает, что год простоя для профессионального футболиста в его возрасте – это практически конец карьере. И даже редкие игры с мужиками в СИЗО не спасут.

Почему суд не принимает решение?

Сейчас в деле 16 томов, каждый по 250 листов А4. В них куча дублирующих следственных действий и показаний. Больше пятидесяти фамилий свидетелей. Огромное количество информации и свидетелей дают суду основания отложить приговор футболистам еще на полгода.

Чтобы огласить решение сегодня, суду потребовалось удалиться на два часа. В среднем принятие решения по таким делам занимает 30 минут.

Мотивировка у суда та же: подсудимые опасны для общества и свидетелей, поэтому не могут находиться на свободе.

Что об этом думают?

twit text — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 3 апреля 2019 г.

twit text — Владимир Стогниенко (@Vsognienko) 3 апреля 2019 г.

twit text — Михаил Моссаковский (@mossakovsky) 3 апреля 2019 г.

twit text — Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 3 апреля 2019 г.

twit text — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 3 апреля 2019 г.

Еще несколько важных материалов:

Заявление Погребняка – международный скандал. Его обсуждает УЕФА и британские СМИ

У «Зенита» проблемы во всех линиях. Но он снова победил