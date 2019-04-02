Это шок, но Кокорин и Мамаев будут в СИЗО еще полгода

Сегодня Пресненский суд принял решение продлить арест футболистов Кокорина и Мамаева до 25 сентября. Также было решено оставить под стражей брата Кокорина и их общего друга Александра Протасовицкого.
Четверо находятся под стражей с 11 октября. Суд ранее уже дважды продлевал их арест на два месяца, а следующее заседание состоится 9 апреля.
Как там Кокорин?
Александр явно располнел. Во время карьеры вес Кокорина составлял около 77 кг. В СИЗО нет возможности взвеситься, но, похоже, сейчас вес футболиста сильно перевалил за 80 кг.
Адвокаты Александра утверждают, что с обменом веществ у него все в порядке. Они больше беспокоятся о его травмированном колене и утверждают, что при отсутствии двигательной деятельности он может стать инвалидом.
Ранее врач «Зенита» Гришин написал в отчете по состоянию здоровья Кокорина: «В ходе профессиональной деятельности была получена травма крестообразной связки. Присутствуют признаки артроза и артрита коленного сустава. Курс лечения и реабилитации не был закончен».
Перед судом адвокат футболиста подтвердил, что нога у Александра по-прежнему болит.
Перед входом в зал суда Александр улыбался. В самом зале молчал и скрывался под капюшоном. Во время оглашения судом решения прослезился.
Что с Мамаевым?
Павел старался показать хороший настрой. Шутил про «Уэмбли», спокойно общался с журналистами, улыбался.
Адвокат футболиста Игорь Бушманов перед судом сказал, что Павел готов к любому решению: «Он уже адаптировался, но хочет побыстрее выйти к семье. Конечно, когда все только начиналось, мы предполагали, что все будет происходить быстрее».
После оглашения Мамаев держался так же спокойно – улыбнулся и выдал: «Ничего страшного». А жену Алану наставил не паниковать: «Даже полгода – ничего страшного. Детям скажи – пусть по телеку смотрят».
Несмотря на позитивный настрой Павла, в его тоне и во взгляде считывалась глубочайшая досада. Во-первых, придется ещe, как минимум, полгода просидеть взаперти. Во-вторых, в сентябре суд может принять решение отправить их в тюрьму.
Мамаев понимает, что год простоя для профессионального футболиста в его возрасте – это практически конец карьере. И даже редкие игры с мужиками в СИЗО не спасут.
Почему суд не принимает решение?
Сейчас в деле 16 томов, каждый по 250 листов А4. В них куча дублирующих следственных действий и показаний. Больше пятидесяти фамилий свидетелей. Огромное количество информации и свидетелей дают суду основания отложить приговор футболистам еще на полгода.
Чтобы огласить решение сегодня, суду потребовалось удалиться на два часа. В среднем принятие решения по таким делам занимает 30 минут.
Мотивировка у суда та же: подсудимые опасны для общества и свидетелей, поэтому не могут находиться на свободе.
Что об этом думают?
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— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 3 апреля 2019 г.
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— Владимир Стогниенко (@Vsognienko) 3 апреля 2019 г.
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— Михаил Моссаковский (@mossakovsky) 3 апреля 2019 г.
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— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 3 апреля 2019 г.
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— Дмитрий Егоров (@edim_sport) 3 апреля 2019 г.
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