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    Это шок, но Кокорин и Мамаев будут в СИЗО еще полгода


    3.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 23:00
    Катастрофа для карьеры.

    Сегодня Пресненский суд принял решение продлить арест футболистов Кокорина и Мамаева до 25 сентября. Также было решено оставить под стражей брата Кокорина и их общего друга Александра Протасовицкого.

    Четверо находятся под стражей с 11 октября. Суд ранее уже дважды продлевал их арест на два месяца, а следующее заседание состоится 9 апреля.

    Как там Кокорин?

    Александр явно располнел. Во время карьеры вес Кокорина составлял около 77 кг. В СИЗО нет возможности взвеситься, но, похоже, сейчас вес футболиста сильно перевалил за 80 кг.

    Адвокаты Александра утверждают, что с обменом веществ у него все в порядке. Они больше беспокоятся о его травмированном колене и утверждают, что при отсутствии двигательной деятельности он может стать инвалидом.

    Ранее врач «Зенита» Гришин написал в отчете по состоянию здоровья Кокорина: «В ходе профессиональной деятельности была получена травма крестообразной связки. Присутствуют признаки артроза и артрита коленного сустава. Курс лечения и реабилитации не был закончен».

    Перед судом адвокат футболиста подтвердил, что нога у Александра по-прежнему болит.

    Перед входом в зал суда Александр улыбался. В самом зале молчал и скрывался под капюшоном. Во время оглашения судом решения прослезился.

    Что с Мамаевым?

    Павел старался показать хороший настрой. Шутил про «Уэмбли», спокойно общался с журналистами, улыбался.

    Адвокат футболиста Игорь Бушманов перед судом сказал, что Павел готов к любому решению: «Он уже адаптировался, но хочет побыстрее выйти к семье. Конечно, когда все только начиналось, мы предполагали, что все будет происходить быстрее».

    После оглашения Мамаев держался так же спокойно – улыбнулся и выдал: «Ничего страшного». А жену Алану наставил не паниковать: «Даже полгода – ничего страшного. Детям скажи – пусть по телеку смотрят».

    Несмотря на позитивный настрой Павла, в его тоне и во взгляде считывалась глубочайшая досада. Во-первых, придется ещe, как минимум, полгода просидеть взаперти. Во-вторых, в сентябре суд может принять решение отправить их в тюрьму.

    Мамаев понимает, что год простоя для профессионального футболиста в его возрасте – это практически конец карьере. И даже редкие игры с мужиками в СИЗО не спасут.

    Почему суд не принимает решение?

    Сейчас в деле 16 томов, каждый по 250 листов А4. В них куча дублирующих следственных действий и показаний. Больше пятидесяти фамилий свидетелей. Огромное количество информации и свидетелей дают суду основания отложить приговор футболистам еще на полгода.

    Чтобы огласить решение сегодня, суду потребовалось удалиться на два часа. В среднем принятие решения по таким делам занимает 30 минут.

    Мотивировка у суда та же: подсудимые опасны для общества и свидетелей, поэтому не могут находиться на свободе.

    Что об этом думают?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1478

      Dellleone 10 минут назад

      Пусть будет уроком всем "бессмертным мажерам"
      Сегодня вы можете от$%езлить, какого-нибудь бедолагу и вам ничего за это не будет, а завтра сделаете тоже самое например с Паком...

      Думаю что если бы на месте Пака был бы простой смертный то вместо них сидел бы он за то что ему досталось от них....в их случаи наверно это карма, когда все эти безнаказанные ублюдки поймут, что рано или поздно карма их настигнет, всем станет жить легче.

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      Рейтинг: +2472

      Freyk 24 минуты назад

      С тем, что они неправы были, никто не спорит. Но я бы все-таки хотел, чтобы в нашей стране всех судили одинаково за одни и те же преступления. Большинство из тех, кого обвиняют в побоях без причинения серьезного вреда здоровью, вообще не сидят в тюрьме, кто-то сидит не больше месяца. Год – это, несомненно, перебор.

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