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    Суд продлил срок ареста Кокорина и Мамаева до сентября

    Сегодня в Пресненском районном суде прошло заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Срок ареста футблистов продлили до 25 сентября. Следующее заседание пройдет 9 апреля.

    • Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО с октября 2018 года.
    • Также в следственном изоляторе находятся Кирилл Кокорин (брат Александра Кокорина) и друг футболистов Александр Протасовицкий.
    • Их обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    8 октября в Москве произошли два инцидента с участием футболистов:

    1. Нападение на Виталия Соловчука (водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой)
    2. Нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

    По фактам нападений были возбуждены уголовные дела.

    Контракт Кокорина с «Зенитом» действует до 30 июня 2019 года, контракт Мамаева с «Краснодаром» рассчитан до 31 декабря 2019 года (оба – по данным transfermarkt).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии39
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      Рейтинг: +17274

      афоня72 13 секунд назад

      Вот теперь будет тяжело вернуть игровую форму..
      один уже не молод, второй больной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1352

      WhiteEgon 15 минут назад

      Отличная новость! Рад за этих двух вурдалаков. Хоть и выйдут такими же идиотами, но хоть капля пользы от этого им будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8105

      vladimir-7 16 минут назад

      Футболистов освободили бы, если бы они были самбистами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65909

      Рубик Докоян 20 минут назад

      Судебно-административная система закрутилась-завертелась во всё своём проявлении...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +297

      fhnv 21 минуту назад

      Ну это уже ни в какие рамки не лезет!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +701

      PUZIAKA 22 минуты назад

      Читаю комментарии ниже, и удивляюсь. Любят наши люди жалеть тех, кому на них плевать. У нас только-только начали русские футболисты более-менее со спортом ассоциироваться после чемпионата мира, а не с попойками и быдло-поведением. Как тут же эта зарвавшаяся парочка вспомнила, что они гопники, а не футболисты. Всю жизнь зарабатывать хорошие деньги играя в игру - не норма, а редчайшая удача. Если эту удачу начать воспринимать как должное, она повернется к тебе задом. Да, показуха, да, фарс. Но мое субъективное мнение - пусть сидят, они не спортсмены, а пара гопников, а гопникам не место среди нормальных людей.

      39
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      ...
      Рейтинг: +297

      fhnv > PUZIAKA 20 минут назад

      пиши короче.твой коммент такой длинный мало кто читать будет

      1
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      ...
      Рейтинг: +701

      PUZIAKA > fhnv 18 минут назад

      Ну я так и понял, что дизлайк ты не читая влепил

      0
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      Рейтинг: +435

      Валерий1965 > PUZIAKA 16 минут назад

      Откройте свой мозг! То, что происходит сейчас не наказание. Они не осуждены, материалы дела известны очень не многим, называть их гопниками тоже административное правонарушение. И почему вы себе присвоили право кого считать нормальным, а кого нет???

      2
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      Рейтинг: +435

      Валерий1965 > PUZIAKA 15 минут назад

      Дизлайк "врубил" я. И обосновал почему

      0
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      ...
      Рейтинг: +701

      PUZIAKA > Валерий1965 12 минут назад

      Для того, чтобы составить представление о ком-то - достаточно посмотреть интервью с ним. Если человек не может связать 2 слова, понятен его уровень. А когда такой человек раз за разом попадает в скандальные ситуации, и более того, считает себя в праве нападать на людей - это гопник. И чаще всего гопники заканчивают в тюрьме. Эти двое считали себя безнаказанными, рад, что это оказалось не так. Если бы подобное нападение произошло со мной, я бы искренне хотел, чтобы нападавшие оказались вне общества на максимально длинный срок.

      0
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      Рейтинг: +701

      PUZIAKA > Валерий1965 10 минут назад

      Меня радует, что несмотря на ваши дизлайки, есть и те, кто разделяет мое мнение.

      0
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      Рейтинг: +435

      Валерий1965 23 минуты назад

      Эпический критенизм!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1142

      Виталий Орехов 23 минуты назад

      Как бы я не относился к этим двоим персонажам, но сегодняшнее решение суда - перебор!

      2
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      Рейтинг: +879

      ухоженный крокодил 25 минут назад

      У.б.людки.

      0
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      Рейтинг: +299

      Каменный стояк 27 минут назад

      Сегодня прям день хороших новостей))) петушков в клетке оставили и жирдяя наконец то отмудохали, хоть и не так, как хотелось бы))))

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