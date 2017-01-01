Суд продлил срок ареста Кокорина и Мамаева до сентября

Сегодня в Пресненском районном суде прошло заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Срок ареста футблистов продлили до 25 сентября. Следующее заседание пройдет 9 апреля.

Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО с октября 2018 года.

Также в следственном изоляторе находятся Кирилл Кокорин (брат Александра Кокорина) и друг футболистов Александр Протасовицкий.

Их обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».

8 октября в Москве произошли два инцидента с участием футболистов:

Нападение на Виталия Соловчука (водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой) Нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

По фактам нападений были возбуждены уголовные дела.

Контракт Кокорина с «Зенитом» действует до 30 июня 2019 года, контракт Мамаева с «Краснодаром» рассчитан до 31 декабря 2019 года (оба – по данным transfermarkt).