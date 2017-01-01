Суд продлил срок ареста Кокорина и Мамаева до сентября

Вот теперь будет тяжело вернуть игровую форму..
один уже не молод, второй больной.
Сегодня в Пресненском районном суде прошло заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Срок ареста футблистов продлили до 25 сентября. Следующее заседание пройдет 9 апреля.
- Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО с октября 2018 года.
- Также в следственном изоляторе находятся Кирилл Кокорин (брат Александра Кокорина) и друг футболистов Александр Протасовицкий.
- Их обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».
8 октября в Москве произошли два инцидента с участием футболистов:
- Нападение на Виталия Соловчука (водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой)
- Нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.
По фактам нападений были возбуждены уголовные дела.
Контракт Кокорина с «Зенитом» действует до 30 июня 2019 года, контракт Мамаева с «Краснодаром» рассчитан до 31 декабря 2019 года (оба – по данным transfermarkt).