Тобиас Пахоник - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Пахоник
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Пахоник
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нюрнберг
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2014
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|30'
|03.05.2014
|56' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|0:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|20.04.2014
|Был в запасе
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:4
|Байер (Леверкузен)