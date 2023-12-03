Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тобиас Пахоник - статистика

Завершил карьеру
4 января 1995 (31)
#33 | Защитник
184 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стабек
15
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Стабек
1 : 0
08.10.2023
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Стабек
5 : 2
04.10.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Стабек
0 : 1
30.09.2023
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Стабек
0 : 1
17.09.2023
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Стремсгодсет
2 : 1
03.09.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Викинг
1 : 0
20.08.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Одд
4 : 0
06.08.2023
Стабек
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Стабек
0 : 1
29.07.2023
Мольде
57' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
ХамКам
3 : 2
23.07.2023
Стабек
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Стабек
0 : 1
16.07.2023
Викинг
1' - 71'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Сандефьорд
0 : 0
09.07.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Стабек
0 : 1
03.07.2023
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Тромсе
2 : 1
25.06.2023
Стабек
1' - 66'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Стабек
2 : 2
11.06.2023
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Стабек
2 : 1
29.05.2023
Волеренга
1' - 82'
82'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Бранн
4 : 1
16.05.2023
Стабек
1' - 67'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Стабек
1 : 0
13.05.2023
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Стабек
1 : 1
07.05.2023
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Стабек
3 : 0
23.04.2023
Хаугесунд
1' - 72'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Буде-Глимт
4 : 0
16.04.2023
Стабек
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Стабек
0 : 0
10.04.2023
Одд
1' - 90'
Главные новости
Фото10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
2
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
4
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
7
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
9
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
6
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
48
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
8
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+