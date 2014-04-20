Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тобиас Пахоник - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Тобиас
    Фамилия Пахоник
    Команда Нюрнберг
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 января 1995 (28 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нюрнберг 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2014 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 4:1 Нюрнберг (Нюрнберг)
    30'
    03.05.2014 56' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 0:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    20.04.2014 Был в запасе Нюрнберг (Нюрнберг) 1:4 Байер (Леверкузен)
    • Читайте нас: 
    11