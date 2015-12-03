Игорь Парамонов - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Парамонов
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Парамонов
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|22
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|07.05.2016
|1' -80'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|28.04.2016
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|90'
|23.04.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:4
|Локомотив (мол) (Москва)
|15.04.2016
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|08.04.2016
|90' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|02.04.2016
|76' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.03.2016
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|07.03.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|03.12.2015
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|27.11.2015
|1' -68'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|20.11.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:3
|Рубин (мол) (Казань)
|06.11.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|02.11.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|23.10.2015
|1' -66'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|16.10.2015
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|03.10.2015
|60' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|7:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|27.09.2015
|87' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|11.09.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|28.08.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|21.08.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|13.08.2015
|86' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|08.08.2015
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|31.07.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|6:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|25.07.2015
|64' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|20.07.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)