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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Рубин (мол)
Амкар (мол) - Рубин (мол): обзор матча 20 ноября 2015
Амкар (мол)
20.11.2015, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
2 : 3
Завершен
Рубин (мол)
26'
А. Гооге
39'
А. Курзенев (П)
12'
Ш. Бибилов
40'
Г. Арутюнян
42'
А. Джалилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Рубин (мол)
86'
Замена
Н. Танков
️️️️
Н. Ворона
Замена
Б. Борчашвили
️️️️
А. Курзенев
86'
84'
Замена
С. Доронин
️️️️
А. Кузнецов
Замена
А. Орлов
️️️️
П. Комолов
84'
Замена
Т. Краев
️️️️
И. Беликов
83'
Замена
А. Анфёров
️️️️
Е. Парамонов
72'
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
Р. Гусейнов
46'
42'
ГОЛ! 2:3!
А. Джалилов
40'
ГОЛ! 2:2!
Г. Арутюнян
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Курзенев
39'
38'
Желтая карточка
Е. Сорокин
Желтая карточка
И. Беликов
30'
ГОЛ! 1:1!
А. Гооге
26'
22'
Желтая карточка
Н. Ворона
12'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Бибилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
16
Владимир Отмахов
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
49
Игорь Парамонов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
26
Иван Беликов
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
97
Сергей Доронин
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
7
Никита Танков
ЦФ
2-5-1-2
16
Отмахов
24
Мосунов
29
Гусейнов
26
Беликов
17
Мурашов
11
Парамонов
20
Комолов
36
Панцырев
49
Парамонов
91
Курзенев
70
Гооге
3-2-2-1-2
70
Щетинин
83
Кузнецов
30
Хабибуллин
28
Сорокин
82
Михайлов
23
Ворона
96
Каусаров
6
Салахетдинов
10
Джалилов
21
Бибилов
56
Арутюнян
20
Комолов
24
Орлов
24
Орлов
20
Комолов
26
Беликов
68
Краев
68
Краев
26
Беликов
11
Парамонов
60
Анфёров
60
Анфёров
11
Парамонов
29
Гусейнов
51
Ромащенко
51
Ромащенко
29
Гусейнов
91
Курзенев
79
Борчашвили
79
Борчашвили
91
Курзенев
83
Кузнецов
97
Доронин
97
Доронин
83
Кузнецов
23
Ворона
7
Танков
7
Танков
23
Ворона
Остались в запасе
Амкар (мол)
Рубин (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
1
Анатолий Малашенко
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
16
Даниил Аржевитин
ВР
Остались в запасе
1
Анатолий Малашенко
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Амкар (мол) - Рубин (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Сутормин
(Нижний Тагил)
Стадион:
Звезда
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
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2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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