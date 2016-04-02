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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Амкар (мол)
Кубань (мол) - Амкар (мол): обзор матча 02 апреля 2016
Кубань (мол)
02.04.2016, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
0 : 1
Завершен
Амкар (мол)
90+1'
О. Мищенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Амкар (мол)
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
О. Мищенко
79'
Желтая карточка
А. Филиппов
Замена
С. Кагермазов
️️️️
И. Пономарёв
77'
76'
Замена
И. Парамонов
️️️️
Р. Вазитдинов
Замена
Я. Миньков
️️️️
А. Хачиров
75'
71'
Замена
Т. Краев
️️️️
Е. Парамонов
Замена
А. Джумаев
️️️️
Д. Галкин
67'
66'
Желтая карточка
А. Мосунов
63'
Замена
А. Курзенев
️️️️
А. Анфёров
63'
Замена
А. Трунин
️️️️
В. Чухланцев
Желтая карточка
И. Нурисов
23'
Замена
И. Стефанович
️️️️
И. Коновалов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
97
Алан Хачиров
ЛВ
78
Игорь Пономарёв
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
92
Дмитрий Галкин
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Кубань (мол)
39
Максим Бориско
ВР
38
Александр Акишин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
94
Нальбий Сиджах
ЦП
70
Александр Джумаев
ЦП
60
Юрий Митрохин
ЦП
85
Яков Миньков
ЦП
21
Никита Козловский
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Амкар (мол)
16
Владимир Отмахов
ВР
59
Глеб Бурков
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
49
Игорь Парамонов
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
80
Андрей Трунин
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
3-5-2
12
Шевченко
24
Джамалутдинов
40
Журавлев
4
Волчков
90
Нурисов
92
Галкин
89
Тюфяков
17
Коновалов
22
Завезен
97
Хачиров
78
Пономарёв
2-1-4-1-2
71
Красильников
29
Гусейнов
24
Мосунов
91
Филиппов
11
Парамонов
17
Мурашов
99
Мищенко
96
Чухланцев
7
Вазитдинов
60
Анфёров
70
Гооге
92
Галкин
70
Джумаев
70
Джумаев
92
Галкин
78
Пономарёв
13
Кагермазов
13
Кагермазов
78
Пономарёв
97
Хачиров
85
Миньков
85
Миньков
97
Хачиров
17
Коновалов
23
Стефанович
23
Стефанович
17
Коновалов
7
Вазитдинов
49
Парамонов
49
Парамонов
7
Вазитдинов
11
Парамонов
68
Краев
68
Краев
11
Парамонов
96
Чухланцев
80
Трунин
80
Трунин
96
Чухланцев
60
Анфёров
91
Курзенев
91
Курзенев
60
Анфёров
Остались в запасе
Кубань (мол)
Амкар (мол)
94
Нальбий Сиджах
ЦП
39
Максим Бориско
ВР
60
Юрий Митрохин
ЦП
81
Максим Сидоров
ЛЗ
21
Никита Козловский
АП
64
Тимур Закиров
ЦЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
38
Александр Акишин
ВР
59
Глеб Бурков
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
61
Александр Мелехов
ЦФ
16
Владимир Отмахов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
94
Нальбий Сиджах
ЦП
39
Максим Бориско
ВР
60
Юрий Митрохин
ЦП
81
Максим Сидоров
ЛЗ
21
Никита Козловский
АП
64
Тимур Закиров
ЦЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
38
Александр Акишин
ВР
Остались в запасе
59
Глеб Бурков
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
61
Александр Мелехов
ЦФ
16
Владимир Отмахов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Кубань (мол) - Амкар (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Хомченко-Глуховский
(Астрахань)
Стадион:
Труд
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2018.05.12 21:05
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2018.05.05 16:15
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2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
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2018.04.13 15:58
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2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
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