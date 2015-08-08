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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
ЦСКА (мол) - Амкар (мол): обзор матча 08 августа 2015
ЦСКА (мол)
08.08.2015, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
3 : 2
Завершен
Амкар (мол)
42'
Н. Дергачев
82'
К. Кучаев
90'
Т. Жамалетдинов
35'
С. Князев (АГ)
44'
А. Шаваев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
90'
+1
Замена
Б. Борчашвили
️️️️
Н. Ромащенко
90'
+1
Замена
А. Мосунов
️️️️
А. Курзенев
90'
+1
Замена
И. Пушкарев
️️️️
Е. Парамонов
ГОЛ! 3:2!
Т. Жамалетдинов
90'
87'
Замена
А. Орлов
️️️️
И. Беликов
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Н. Дергачев
85'
ГОЛ! 2:2!
К. Кучаев
82'
80'
Желтая карточка
В. Чухланцев
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
А. Алиев
77'
Замена
И. Зуев
️️️️
М. Алибеков
76'
74'
Замена
А. Гооге
️️️️
Р. Вазитдинов
Желтая карточка
М. Мартусевич
72'
70'
Замена
Т. Краев
️️️️
А. Анфёров
46'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
А. Шаваев
Замена
К. Кучаев
️️️️
С. Князев
46'
Замена
А. Николаеш
️️️️
Н. Титов
46'
44'
ГОЛ! 1:2!
А. Шаваев
ГОЛ! 1:1!
Н. Дергачев
42'
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Князев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
49
Никита Титов
ЦП
74
Савва Князев
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
22
Алибек Алиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
17
Игорь Мурашов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
26
Иван Беликов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
67
Денис Глухов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Касаткин
ПВ
75
Илья Ферапонтов
ПВ
71
Илья Зуев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
70
Антон Гооге
ЦФ
3-4-1-2
22
Кырнац
19
Кривулькин
23
Чернов
99
Алибеков
49
Титов
24
Мартусевич
11
Макаров
74
Князев
22
Ефремов
22
Алиев
11
Дергачев
2-5-1-2
57
Селихов
29
Гусейнов
51
Ромащенко
17
Мурашов
11
Парамонов
26
Беликов
8
Шаваев
49
Парамонов
7
Вазитдинов
91
Курзенев
60
Анфёров
99
Алибеков
71
Зуев
71
Зуев
99
Алибеков
49
Титов
51
Николаеш
51
Николаеш
49
Титов
74
Князев
18
Кучаев
18
Кучаев
74
Князев
22
Алиев
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
22
Алиев
11
Дергачев
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
11
Дергачев
51
Ромащенко
79
Борчашвили
79
Борчашвили
51
Ромащенко
91
Курзенев
24
Мосунов
24
Мосунов
91
Курзенев
11
Парамонов
37
Пушкарев
37
Пушкарев
11
Парамонов
26
Беликов
24
Орлов
24
Орлов
26
Беликов
7
Вазитдинов
70
Гооге
70
Гооге
7
Вазитдинов
60
Анфёров
68
Краев
68
Краев
60
Анфёров
8
Шаваев
96
Чухланцев
96
Чухланцев
8
Шаваев
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Амкар (мол)
25
Денис Масютин
ЦЗ
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
67
Денис Глухов
ЦП
90
Михаил Соловьев
ЛВ
10
Никита Касаткин
ПВ
75
Илья Ферапонтов
ПВ
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
71
Анатолий Красильников
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
25
Денис Масютин
ЦЗ
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
67
Денис Глухов
ЦП
90
Михаил Соловьев
ЛВ
10
Никита Касаткин
ПВ
75
Илья Ферапонтов
ПВ
98
Павел Овчинников
ВР
Остались в запасе
71
Анатолий Красильников
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
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Амкар (мол)
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Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Стадион:
Октябрь
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