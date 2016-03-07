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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Амкар (мол)
Анжи (мол) - Амкар (мол): обзор матча 07 марта 2016
Анжи (мол)
07.03.2016, понедельник, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
2 : 0
Завершен
Амкар (мол)
32'
М. Мусалов
90'
Ч. Агабалаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Амкар (мол)
90'
Замена
А. Мелехов
️️️️
А. Курзенев
90'
Замена
А. Трунин
️️️️
А. Филиппов
90'
Замена
Т. Краев
️️️️
Д. Дзахов
90'
Замена
Г. Енев
️️️️
А. Панцырев
ГОЛ! 2:0!
Ч. Агабалаев
90'
83'
Замена
А. Анфёров
️️️️
А. Мосунов
83'
Замена
Е. Парамонов
️️️️
В. Чухланцев
Замена
Т. Патахов
️️️️
Ю. Кузьмин
79'
Замена
Т. Мусалов
️️️️
Д. Сангаджиев
74'
66'
Желтая карточка
Д. Дзахов
Замена
С. Алиев
️️️️
Р. Магомедов
59'
Желтая карточка
Ч. Агабалаев
57'
ГОЛ! 1:0!
М. Мусалов
32'
27'
Желтая карточка
А. Курзенев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Анжи (мол)
33
Мухарбек Бураев
ВР
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
78
Тимур Патахов
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
11
Евгений Парамонов
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
80
Андрей Трунин
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
61
Александр Мелехов
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Дженетов
5
Мусалов
5
Эльмурзаев
4
Белов
45
Джарулаев
88
Гайдаров
47
Джамалутдинов
49
Кузьмин
63
Сангаджиев
70
Агабалаев
11
Магомедов
3-1-4-1-1
71
Красильников
29
Гусейнов
24
Мосунов
59
Бурков
91
Филиппов
36
Панцырев
49
Парамонов
71
Дзахов
96
Чухланцев
7
Вазитдинов
91
Курзенев
11
Магомедов
9
Алиев
9
Алиев
11
Магомедов
49
Кузьмин
78
Патахов
78
Патахов
49
Кузьмин
63
Сангаджиев
75
Мусалов
75
Мусалов
63
Сангаджиев
24
Мосунов
60
Анфёров
60
Анфёров
24
Мосунов
96
Чухланцев
11
Парамонов
11
Парамонов
96
Чухланцев
71
Дзахов
68
Краев
68
Краев
71
Дзахов
36
Панцырев
46
Енев
46
Енев
36
Панцырев
91
Филиппов
80
Трунин
80
Трунин
91
Филиппов
91
Курзенев
61
Мелехов
61
Мелехов
91
Курзенев
Остались в запасе
Анжи (мол)
Амкар (мол)
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
Остались в запасе
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Анжи (мол) - Амкар (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Пода
(Элиста)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
Новости команд
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Анжи (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
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