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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
Амкар (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 03 декабря 2015
Амкар (мол)
03.12.2015, четверг, 09:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
0 : 4
Завершен
ЦСКА (мол)
3'
А. Макаров
20'
А. Натхо (П)
33'
Т. Жамалетдинов (П)
69'
Ф. Чалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
А. Орлов
️️️️
А. Панцырев
79'
71'
Замена
А. Эктов
️️️️
А. Макаров
69'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Чалов
68'
Замена
Д. Глухов
️️️️
М. Алибеков
63'
Пенальти не реализован!
Ф. Чалов
Замена
Т. Краев
️️️️
А. Курзенев
61'
56'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Т. Жамалетдинов
54'
Замена
К. Кучаев
️️️️
К. Леонов
46'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
А. Натхо
46'
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
Х. Хосонов
44'
Желтая карточка
А. Натхо
Желтая карточка
И. Беликов
44'
33'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Т. Жамалетдинов
20'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Натхо
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Макаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
36
Александр Панцырев
ЦП
26
Иван Беликов
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
61
Кирилл Леонов
ЦП
20
Амир Натхо
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
68
Тимофей Краев
ЦП
24
Алексей Орлов
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
61
Александр Мелехов
ЦФ
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
67
Денис Глухов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
3-4-1-2
71
Красильников
29
Гусейнов
24
Мосунов
59
Бурков
36
Панцырев
17
Мурашов
11
Парамонов
26
Беликов
7
Вазитдинов
91
Курзенев
70
Гооге
4-5-1
98
Овчинников
51
Николаеш
25
Масютин
99
Алибеков
19
Кривулькин
61
Леонов
11
Макаров
72
Гордюшенко
80
Хосонов
20
Натхо
75
Жамалетдинов
91
Курзенев
68
Краев
68
Краев
91
Курзенев
36
Панцырев
24
Орлов
24
Орлов
36
Панцырев
20
Натхо
11
Дергачев
11
Дергачев
20
Натхо
80
Хосонов
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
80
Хосонов
99
Алибеков
67
Глухов
67
Глухов
99
Алибеков
11
Макаров
15
Эктов
15
Эктов
11
Макаров
61
Леонов
18
Кучаев
18
Кучаев
61
Леонов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
63
Чалов
75
Жамалетдинов
Остались в запасе
Амкар (мол)
ЦСКА (мол)
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
61
Александр Мелехов
ЦФ
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
46
Георги Енев
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
61
Александр Мелехов
ЦФ
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
46
Георги Енев
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Остались в запасе
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Чумейко
(Оренбург)
Стадион:
Звезда
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